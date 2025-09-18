s-a stins din viață un fost jucător al lui inter sibiu

Fost jucător la Inter Sibiu, echipă la care și-a încheiat cariera, reputatul Florin Marin a încetat din viață joi, la vârsta de 72 de ani.
De două săptămâni, Florin Marin era internat la ATI în stare gravă și ar fi slăbit foarte mult, iar starea de sănătate s-a deteriorat treptat. Fostul fundaș central suferea de demență, iar boala s-a agravat rapid în ultima perioadă, iar joi a încetat din viață.
Florin Marin și-a început cariera la Rapid București, dar s-a consacrat în tricoul Stelei, echipă cu care a câștigat titlul de campion al României în 1977/1978, dar și o Cupă a României, în următoarea stagiune. A mai jucat pentru FC Argeș și Gloria Buzău și și-a încheiat parcursul ca fotbalist la FC Inter Sibiu, în perioada 1986-1987. A bifat 281 de prezențe în Liga 1.
A activat drept antrenor principal sau secund la Rapid București, Farul Constanța, Ceahlăul, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra Ploiești, Petrolul, Jiul Petroșani, CS Mioveni, Astra Giurgiu, Oțelul, Poli Timișoara, FC Voluntari. A fost secund la naționala de seniori în perioada lui Victor Pițurcă.
Clubul FC Hermannstadt a recționat rapid cu un mesaj de condoleanțe. ”O veste tristă s-a așternut peste fotbalul românesc în această seară… Odihnește-te în pace, Florin Marin! Condoleanțe familiei” este postarea dată publicității de clubul fanion al fotbalului sibian.
La începutul acestui an a fost fusese anunțat ca antrenor la FC Voluntari, dar a renunțat datorită problemelor de sănătate.
