sancțiuni și controale pentru munca la negru la firmele de pază din județul sibiu

În perioada 8–12 septembrie 2025, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a desfășurat o campanie națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate, precum și pentru verificarea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă la angajatorii din domeniul „Activități de investigații și protecție” (cod CAEN 80).

Obiectivele campaniei au vizat reducerea neconformităților în relațiile de muncă, aplicarea măsurilor obligatorii pentru remedierea abaterilor și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților privind importanța respectării legislației în domeniu.

În județul Sibiu, inspectorii de muncă au controlat 19 angajatori, aplicând 45 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 60.500 lei, și au dispus 51 de măsuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor constatate.

Principalele abateri au fost:

neprezentarea documentelor necesare (atestate pentru agenți de securitate, fișe de aptitudine, instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă);

lipsa controalelor medicale pentru angajați;

instruire necorespunzătoare a lucrătorilor;

angajarea persoanelor fără contract individual de muncă anterior începerii activității;

nerespectarea dispozițiilor privind munca de noapte și munca în sărbători legale.

„Prin aceste acțiuni, Inspectoratul de Muncă Sibiu își reafirmă misiunea de a proteja drepturile lucrătorilor și de a asigura respectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă”, a declarat Wolf Alexander George, inspector-șef ITM Sibiu.