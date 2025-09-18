show-ul american „jimmy kimmel live!” suspendat după un monolog critic față de maga și trump pe marginea asasinării activistului conservator charlie kirk

ABC a suspendat pe termen nelimitat emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” după un monolog al prezentatorului în care acesta a criticat mișcarea MAGA și a ironizat reacția președintelui Donald Trump la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Decizia vine la mai puțin de două luni după ce CBS a pus capăt „The Late Show with Stephen Colbert”, o altă emisiune care a avut deseori în vizor Casa Albă.

Decizia de suspendare a emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre administrația Trump și marile rețele de televiziune americane. Cu mai puțin de două luni în urmă, CBS a anunțat anularea surpriză a „The Late Show with Stephen Colbert”, un alt program incomod pentru Casa Albă. Atât Colbert, cât și Kimmel s-au aflat frecvent pe lista neagră a președintelui, care i-a acuzat de audiențe scăzute și „lipsă de talent”.

Declarațiile lui Kimmel

În monologul de luni, Kimmel a acuzat mișcarea MAGA că încearcă să profite politic de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Ulterior, l-a ironizat pe Donald Trump pentru modul în care a răspuns întrebărilor despre moartea lui Kirk, afirmând că președintele era „în etapa a patra a doliului: construcția”. Gluma a provocat reacții imediate, mai ales în tabăra republicană.

Președintele FCC, Brendan Carr, numit de Trump, a calificat comentariile drept „minciuni malicioase” și a amenințat cu sancțiuni împotriva ABC și Disney. În același timp, Nexstar, cel mai mare grup de posturi locale din SUA, a anunțat că va elimina show-ul din grilă, considerând că nu reflectă „valorile comunităților locale”. Donald Trump a salutat public decizia ABC și a cerut și altor rețele să renunțe la prezentatori incomozi.

ABC nu a clarificat dacă suspendarea este temporară sau definitivă. Anna Gomez, singurul comisar democrat din FCC, a denunțat presiunile Casei Albe, avertizând asupra unei „folosiri politice a cenzurii”. Situația amintește de cazul Colbert, unde anularea programului a coincis cu negocierile CBS pentru o fuziune majoră. La rândul său, Nexstar așteaptă aprobarea unei achiziții de 6,2 miliarde de dolari, fapt care amplifică suspiciunile de interferență politică în deciziile editoriale.

Suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel evidențiază fragilitatea independenței editoriale în fața presiunilor politice și economice. Într-un peisaj mediatic marcat de fuziuni miliardare și control guvernamental, libertatea de exprimare a devenit un teren de luptă central între administrația Trump, conglomeratele media și publicul american.