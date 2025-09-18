sibianul dispărut în germania de aproape o lună, găsit în urma articolului de pe ora de sibiu

Constantin Valtizan, un bărbat din Cisnădie, stabilit în Germania, a fost dat dispărut de familie după ce nimeni nu a mai putut lua legătura cu el din 22 august. În urma mediatizării cazului pe Ora de Sibiu, sibianul a fost găsit.

Bărbatul, stabilit de mai multă vreme în Germania, în apropiere de Munchen, a fost dat dispărut după ce familia nu a mai putut să ia legătura cu el. Din data de 22 august, el nu a mai dat niciun semn de viață. Sora acestuia a contactat atât autoritățile germane, cât și pe cele române, cerând ajutor. Sibianul a fost căutat în închisori, în spitale și chiar la morgă, dar nu era urmă de el.

În după-amiaza zilei de miercuri, cazul a fost mediatizat pe Ora de Sibiu, iar în urma articolului, după câteva ore, omul a fost găsit. Din fericite, el este bine. „A fost găsit în urma anunțului. Aseară m-a sunat sora lui că a fost găsit. Cineva a văzut anunțul în Ora de Sibiu și a luat imediat legătura cu familia. Din câte știu eu este bine, este sănătos, dar nu am alte detalii”, a spus o persoană apropiată familiei.