Studenți de la mai multe facultăți din Sibiu, în frunte cu Organizația Studenților Farmaciști (OSF), anunță că vor participa la protestul național organizat pe 29 septembrie. Acțiunea are loc în semn de nemulțumire față de măsurile de austeritate adoptate în sistemul de educație, care afectează direct drepturile și condițiile de trai ale tinerilor.

Organizația Studenților Farmaciști Sibiu (OSF) a confirmat participarea la protestul anunțat la nivel național de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Potrivit reprezentanților OSF, acțiunea nu este singulară, iar la protest vor lua parte și studenți de la alte facultăți din Sibiu.

„Da, vor participa studenți de la majoritatea facultăților. Vom participa la protestul din data de 29 septembrie”, au transmis reprezentanții OSF Sibiu.

Până în acest moment, autoritățile locale nu au fost notificate oficial cu privire la organizarea unei adunări publice. Contactată pentru un punct de vedere, Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu, a declarat că nu a fost depusă încă o cerere de avizare a protestului.

Proteste în toată țara

Mișcarea studențească se anunță una de amploare și este declanșată de o serie de măsuri recente adoptate de Guvern, considerate de organizațiile de tineret drept „austeritate mascată în educație”. Printre acestea se numără limitarea dreptului studenților de a călători gratuit cu trenul, precum și reducerea fondului destinat burselor.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) acuză autoritățile centrale de lipsă de transparență, consultare și interes față de nevoile reale ale studenților. Potrivit unui comunicat transmis la nivel național, tinerii acuză ignorarea constantă a mesajelor transmise de organizațiile reprezentative și lipsa unui parteneriat real în procesul decizional.

„În ciuda tuturor demersurilor efectuate, utilizând inclusiv instrumente diplomatice, analize documentate și presiune publică, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic. (…) Protestele vin împotriva măsurilor de austeritate, dar și împotriva modului în care studenții sunt tratați – ignorați în luarea deciziilor, privați de resurse esențiale pentru un parcurs educațional decent”, se arată în mesajul ANOSR.