surpriză la mediaș. un jucător a revenit la echipă după ce clubul anunțase oficial despărțirea de el

După ce echipa de Liga 3, ACM Mediaș anunțase cu câteva zile înainte despărțirea de fundașul dreapta Cristi Maxim (22 de ani), jucătorul a fost rechemat în lot.

Cristi Maxim s-a întors accidentat din vacanța de vară, cu serioase probleme musculare, astfel că nu a putut intra în planurile de pregătire ale fostului antrenor, Alexandru Curtean.

”Mulțumim, Cristian Maxim și Cătălin Tineiu! ACS Mediaș își ia rămas bun de la doi jucători care au făcut parte din familia noastră în ultimele sezoane. Le mulțumim pentru dăruirea, seriozitatea și efortul depus în culorile Mediașului. Vă dorim mult succes în continuare, pe drumul vostru fotbalistic și în viață!” a fost postarea dată publicității pe pagina oficială a clubului. Cum jucătorul era la final de contract, clubul a anunțat în urmă cu cinci zile despărțirea de Cristi Maxim.

După eșecul cu CSM Tg. Jiu și plecarea lui Alex Curtean, clubul ACS Mediaș a revenit asupra deciziei și i-a întins din nou o mână fundașului dreapta. Jucătorul a revenit la antrenamente sub comanda antrenorilor Doru Dudiță și Dorin Roșca și va semna prelungirea acordului cu clubul de pe malul Târnavei Mari.