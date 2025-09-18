teatrul de balet sibiu deschide stagiunea cu o seară de dans contemporan

Teatrul de Balet Sibiu deschide miercuri, 1 octombrie 2025, de la ora 19:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, Sala Mare, stagiunea 2025-2026, cu spectacolul de dans contemporan „Seară Stravinski – Pasărea de foc și Sărbătoarea primăverii”, în coregrafia lui Marcello Algeri. Pe muzica lui Igor Stravinski și a lui Claudio Monteverdi, acest spectacol aduce în prim-plan teme de actualitate pentru societatea contemporană: violența împotriva femeilor, apărarea libertății și speranța într-un viitor mai uman.
În viziunea coregrafului Marcello Algeri, „Pasărea de foc” devine simbolul unei forțe eliberatoare, o alegorie a binelui care luptă cu umbrele realității contemporane – de la conflictele globale, până la abuzurile din cotidian. În „Sărbătoarea primăverii”, sacrificiul unei tinere devine un gest de iubire universală, un ritual al renașterii și al solidarității umane. Scenografia este semnată de Alin Gavrilă, costumele – de artista de origine italiană Cristina Arnoldi Gherardi, iar dansatorii TBS, sub conducerea artistică a lui Ovidiu Dragoman, transformă aceste partituri celebre într-un spectacol vizual de o intensitate rară.
„Aceste coregrafii nu sunt doar un exercițiu estetic. Sunt un strigăt artistic pentru pace, o denunțare a violenței – asupra femeilor, asupra celor marginalizați, asupra lumii în general”, declară Marcello Algeri.
Programul Teatrului de Balet Sibiu pentru lunile octombrie – decembrie
După ce în 2 septembrie, Teatrul de Balet Sibiu a dansat spectacolul „DinDor’NDor”, coregrafia Gigi Căciuleanu, la București, în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, baletul sibian propune publicului până la finalul anului alte opt spectacole de balet clasic și dans contemporan: premiera de balet neoclasic „Othello”, șapte reluări ale spectacolelor din repertoriu, prezentate la Sala Mare a Centrului Cultural „Ion Besoiu” Sibiu și patru turnee interne și internaționale.
Programul Teatrului de Balet Sibiu pentru perioada octombrie-decembrie:
- 1 octombrie 2025, ora 19:00, Seară Stravinski – Pasărea de foc și Sărbătoarea primăverii, spectacol de dans contemporan
- 16 octombrie 2025, ora 19:00, Gală Internațională de Balet
- 1 noiembrie 2025, ora 19:00, Othello – premieră de balet neoclasic
- 7 și 8 noiembrie 2025, ora 19:00, Lacul Lebedelor, spectacol de balet clasic
- 9 și 10 decembrie 2025, ora 19:00, Spărgătorul de nuci, spectacol de balet clasic
- 10 decembrie 2025, ora 11:00, Spărgătorul de nuci, matineu de balet clasic pentru copii
Caseta artistică a spectacolului Seară Stravinski – Pasărea de foc și Sărbătoarea primăverii
Coregrafia: Marcello Algeri
Muzica: Igor Stravinski și Claudio Monteverdi
Asistent coregrafie: Sabrina Rinaldi
Scenografia: Alin Gavrilă
Costume: Cristina Arnoldi Gherardi
Distribuție Pasărea de foc:
Pasărea de foc: Henrique Ferreira
Prințesa: Layla Gerrish
Prințul: Giorgio Guerrieri
Răul: Răzvan Iacob
Ansamblu femei: Taylah Rohweder, Marta Parise, Kate Yeomans, Ilinca Nistor, Hana Saito, Ayaka Nagai, Caitlin Godfrey, Zoe Durand, Zoe Mack, Yuka Kasai
Ansamblu bărbați: Domenico Cefariello, Luca Pesacane, Luke Blair, Pedro Marques, Angelo Morgillo, Kenichi Murata, William Davolls, Hugo Uyttersprot, Andrei Aranghelovici, Savyo Pereira
Distribuție Sărbătoarea Primăverii
Aleasa: Alba Fernandez
Bărbatul: Angelo Morgillo
Ansamblu: Marta Parise, Giulia Gessaroli, Hana Saito, Kate Yeomans, Layla Gerrish, Zoe Durand, Zoe Mack, Ayaka Nagai, Taylah Rohweder, Yuka Kasai, Domenico Cefariello, Savyo Pereira, Luke Blair, Giorgio Guerrieri, William Davolls, Pedro Marques, Kenichi Murata, Luca Pesacane, Henrique Ferreira, Răzvan Iacob
Biletele pentru toate spectacolele Teatrului de Balet Sibiu pot fi achiziționate online, fără costuri suplimentare, pe siteul www.kompostor.ro sau de la sediul instituției (Parcul Tineretului, nr. 1), de luni până joi, în intervalul 8:00 – 16:00, vineri 08:00 – 13:30. Costul unui bilet este de 20 lei, iar elevii, studenții și pensionarii beneficiază de o reducere de 50%.
