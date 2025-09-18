trafic cu restricții joi pe valea oltului la călimănești

Traficul rutier se va desfășura cu dificultate joi pe drumul dintre Râmnicu Vâlcea și Sibiu. Au fost instituite restricții pe tronsoanele unde au loc lucrări de punere în siguranță a versanților.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că joi, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, în extravilanul localității Călimănești (între kilometrii 199+110 metri și 199+410 metri) și pe raza localității Balota (între kilometrii 224+400 de metri și 224+600 de metri) se desfășoară activități de punere în siguranță a versanților.

Circulația se închide/deschide în reprize de maxim 15 min până la ora 16:00.

Șoferiib sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în această zonă, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.