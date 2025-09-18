trafic îngreunat pe dn14 la ieșire din șura mare spre slimnic după ce un tir s-a răsturnat pe drum

Traficul rutier este îngreunat, joi dimineața, pe DN14, la ieșire din Șura Mare spre Slimnic, din cauza unui TIR care s-a răsturnat pe drum.

„La această oră, traficul rutier pe DN14, la km. 13+400 m, la ieșirea din localitatea Şura Mare spre Slimnic, se desfășoară alternativ, pe un singur sens, după ce un autotren s-a răsturnat pe partea carosabilă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită”, informează Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Șoferii sunt rugați să circule cu prudență în zonă și să respecte semnalele agenților de poliție rutieră.