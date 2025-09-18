transalpina se închide duminică între novaci și rânca pentru campionatul regional de viteză în coastă

Duminică, 21 septembrie 2025, circulația rutieră pe drumul național DN67C, sectorul Novaci – Rânca (km 16+000 – km 21+000), va fi închisă temporar pentru desfășurarea competiției de automobilism sportiv CUPA NOVACI – CRCV Rânca 2025, etapă a V-a a Campionatului Regional de Viteză în Coastă.

Restricția de circulație va fi valabilă în următoarele intervale:

08:00 – 13:30

14:30 – 19:00

În intervalul 13:30 – 14:30, traficul va fi reluat temporar.

Măsura de închidere a DN67C va fi aplicată de către organizatori, cu sprijinul Poliției Rutiere, pentru a asigura siguranța participanților și a șoferilor.

Autoritățile recomandă șoferilor să planifice rutele alternative și să respecte indicațiile polițiștilor și ale organizatorilor pe parcursul desfășurării evenimentului.