Duminică, 21 septembrie 2025, circulația rutieră pe drumul național DN67C, sectorul Novaci – Rânca (km 16+000 – km 21+000), va fi închisă temporar pentru desfășurarea competiției de automobilism sportiv CUPA NOVACI – CRCV Rânca 2025, etapă a V-a a Campionatului Regional de Viteză în Coastă.
Restricția de circulație va fi valabilă în următoarele intervale:
-
08:00 – 13:30
-
14:30 – 19:00
În intervalul 13:30 – 14:30, traficul va fi reluat temporar.
Măsura de închidere a DN67C va fi aplicată de către organizatori, cu sprijinul Poliției Rutiere, pentru a asigura siguranța participanților și a șoferilor.
Autoritățile recomandă șoferilor să planifice rutele alternative și să respecte indicațiile polițiștilor și ale organizatorilor pe parcursul desfășurării evenimentului.
Ultima oră
- Transalpina se închide duminică între Novaci și Rânca pentru Campionatul Regional de Viteză în Coastă 2 minute ago
- Fundația Polisano invită sibienii la Crosul Inimii: fiecare pas contează! 14 minute ago
- Trafic îngreunat pe DN14 la ieșire din Șura Mare spre Slimnic după ce un TIR s-a răsturnat pe drum 16 minute ago
- Sibianul dispărut în Germania de aproape o lună, găsit în urma articolului de pe Ora de Sibiu 25 de minute ago
- Teatrul de Balet Sibiu deschide stagiunea cu o seară de dans contemporan 26 de minute ago