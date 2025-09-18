trei ordine de protecție provizorii emise de polițiștii sibieni într-o singură zi

În cursul zilei de 17 septembrie 2025, polițiștii sibieni au intervenit la 7 sesizări privind fapte de violență domestică. În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, acesta a rezultat pozitiv în 3 cazuri, ceea ce a condus la emiterea a trei ordine de protecție provizorii.

Cazurile înregistrate:

  1. Avrig – Tânăra de 16 ani din Tălmaciu
    La ora 09:30, polițiștii au fost sesizați de o adolescentă care a reclamat că a fost amenințată prin mesaje de către fostul partener, în repetate rânduri, pe parcursul anului 2025. În urma evaluării riscului, s-a constatat existența unui pericol iminent pentru viața, integritatea fizică și libertatea victimei, fiind emis ordin de protecție provizoriuîmpotriva bărbatului.

  2. Rășinari – Femeia de 49 de ani
    O femeie a reclamat abuz psihologic și jigniri din partea fostului soț, un bărbat de 57 de ani. Polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului și au constatat că există un risc iminent pentru viața și integritatea victimei, emitând ordin de protecție provizoriu.

  3. Avrig/Orlat – Tânăra de 22 de ani
    O localnică a sesizat că partenerul său, de 24 de ani din Galați, a manifestat un comportament posesiv și a hărțuit-o prin mesaje, amenințând-o cu fapte de violență. Polițiștii au constatat existența unui pericol iminent și au emis ordin de protecție provizoriu.

 Recomandări pentru victimele violenței domestice:

  • Depuneți sesizare scrisă la poliție sau apelați 112 dacă vă aflați în pericol iminent.

  • Solicitați completarea formularului de evaluare a riscului, care permite emiterea ordinului de protecție provizoriu.

  • Depuneți cerere la judecătorie pentru emiterea ordinului de protecție definitiv, însoțită de probe (certificat medico-legal, martori, înregistrări etc.).

  • Dacă vă simțiți în pericol până la emiterea ordinului, cereți sprijin ONG-urilor sau adăposturilor specializate.

  • După emiterea ordinului, semnalați orice încălcare la 112 sau la sediul poliției.

  • Ordinul poate fi pus în aplicare imediat, iar agresorul poate fi monitorizat prin brățară electronică.

 Mesajul polițiștilor:
Nu ești singur/ă și nu trebuie să treci prin violență în tăcere. Vorbește cu cei dragi, cere sprijin și amintește-ți că ai dreptul la siguranță, respect și o viață fără frică.

Ultima oră