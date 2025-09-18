trei ordine de protecție provizorii emise de polițiștii sibieni într-o singură zi

Cazurile înregistrate:

Avrig – Tânăra de 16 ani din Tălmaciu

La ora 09:30, polițiștii au fost sesizați de o adolescentă care a reclamat că a fost amenințată prin mesaje de către fostul partener, în repetate rânduri, pe parcursul anului 2025. În urma evaluării riscului, s-a constatat existența unui pericol iminent pentru viața, integritatea fizică și libertatea victimei, fiind emis ordin de protecție provizoriuîmpotriva bărbatului.

Rășinari – Femeia de 49 de ani

O femeie a reclamat abuz psihologic și jigniri din partea fostului soț, un bărbat de 57 de ani. Polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului și au constatat că există un risc iminent pentru viața și integritatea victimei, emitând ordin de protecție provizoriu.