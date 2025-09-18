veste reflectorizante, fluier și paletă: copiii învață regulile traficului în șelimbăr / foto

Joi, elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazu” din Șelimbăr au beneficiat de activități speciale dedicate siguranței în trafic, organizate în cadrul campaniei ROADPOL SAFETY DAYS 2025.

Scopul evenimentului este de a reduce la zero numărul de victime în accidente rutiere pe drumurile publice din Europa.

Patrulele Școlare, alături de polițiștii rutieri, au sprijinit copiii și părinții acestora să traverseze în siguranță strada și le-au oferit recomandări pentru formarea unui comportament corect în trafic. Cei mici au fost echipați cu veste reflectorizante, palete de semnalizare rutieră și fluier, exersând în condiții reale de trafic modul corect de traversare a străzii.

Acțiunile se vor desfășura pe tot parcursul anului în unitățile de învățământ, iar organizatorii fac apel la părinți, cadre didactice, autorități locale și societatea civilă să susțină aceste inițiative. „Împreună, putem face din fiecare drum spre școală un drum sigur, iar educația rutieră începe devreme, cultivând obiceiuri și atitudini sănătoase încă din copilărie”, transmit organizatorii.

Prin astfel de activități, comunitatea locală își propune să crească gradul de conștientizare asupra riscurilor din trafic, atât pentru pietoni, cât și pentru conducătorii auto, promovând un comportament responsabil și prevenirea accidentelor.