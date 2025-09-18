weekend vibrant la mediaș: curățenie, bazar pentru copii și festivalul luminii

În acest sfârșit de săptămână, locuitorii orașului nostru sunt așteptați la o serie de evenimente variate, dedicate unui public cât mai numeros.Toate aceste manifestări sunt organizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură.

Astfel, ziua de sâmbătă va începe cu o invitație la curățenie, deoarece, începând cu ora 9, se va da startul celei mai mari acțiuni de curățenie, realizată la nivel național. „Let’s Do It, România!”. Ediția de anul acesta este cu atât mai specială, deoarece anul acesta se împlinesc 15 ani de la prima campanie de curățenie. Deviza este „Prietenul la curățenie se cunoaște”.

De la ora 12, copiii își vor etala priceperea în afaceri la „Bazarul micilor antreprenori”, organizat de Asociația Drag de copilărie în curtea Muzeului Municipal Mediaș. Evenimentul, ajuns la a III-a ediție, le permite copiilor să experimenteze cum este să fie antreprenori pentru o zi, având propriile standuri la care vor vinde jucări, cărți, haine sau obiecte handmade.

Cercetașii României – Turre Pitz Mediaș au pregătit o seară plină de lumină, voie bună și multe surprize la „Festivalul Luminii”, manifestare care va avea loc în Piața Regele Ferdinand I, începând cu ora 17.

Nu în ultimul rând, amatorii de teatru și în special de comedii spumoase, vor putea viziona de la ora 18 piesa pusă în scenă de Teatrul Particular Brașov, „4 femei la poliție”, la Sala Traube.

Așadar, vă invităm să luați parte sâmbătă, 20 septembrie, la aceste activități și evenimente dedicate comunității noastre.