accident în sens giratoriu la sibiu: biciclist izbit de o mașină condusă de o șoferiță

Un accident rutier a avut loc vineri,19 septembrie, în municipiul Sibiu, la intersecția sensului giratoriu Calea Cisnădiei cu strada Gheorghe Dima.

Potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că o sibiancă în vârstă de 45 de ani, aflată la volanul unui autoturism care circula pe Calea Cisnădiei, cu direcția spre Cisnădie, nu ar fi acordat prioritate unui biciclist. Acesta, un bărbat de 43 de ani din județul Iași, se deplasa regulamentar în interiorul sensului giratoriu, intenționând să intre pe strada Gheorghe Dima.

În urma impactului, biciclistul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

ISU Sibiu a precizat că la fața locului a intervenit un echipaj SMURD cu medic: „Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe strada Gheorghe Dima din municipiul Sibiu la un accident rutier unde un biciclist a fost acroșat de un autoturism. La fața locului, echipajul a acordat asistență medicală unui bărbat în vârstă de 43 de ani care a suferit multiple contuzii. Acesta a fost transportat la UPU Sibiu conștient.”

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au deschis un dosar de cercetare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și pentru luarea măsurilor legale.

Traficul în zonă nu a fost afectat semnificativ, circulația desfășurându-se în condiții normale.