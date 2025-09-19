Mai multe loturi de ouă bio vândute în supermarketurile Kaufland și Mega Image, inclusiv în Sibiu, au fost retrase de la vânzare după ce testele au indicat un posibil risc de contaminare cu bacteria Salmonella Typhimurium.

Retragerea a fost inițiată de Galina Bio Eggs SRL, compania producătoare, și confirmată de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). „Măsura a fost luată pentru a proteja sănătatea consumatorilor”, arată sursa citată.

Este vorba despre următoarele loturi de ouă comercializate la Kaufland:

Lot 0824 – valabilitate 21 septembrie 2025

Lot 0827 – valabilitate 24 septembrie 2025

Lot 0831 – valabilitate 28 septembrie 2025

Lot 0902 – valabilitate 30 septembrie 2025

Lot 0907 – valabilitate 5 octombrie 2025

De asemenea, Mega Image a retras de la raft produsele „Nature s Promise Mega Ouă Bio M – 10 bucăți” și „Nature s Promise Mega Ouă Bio M – 6 bucăți”, aferente acelorași loturi și termene de valabilitate.

Recomandarea autorităților: persoanele care au cumpărat ouă din loturile vizate să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazine. Contravaloarea va fi rambursată fără a fi necesar bonul fiscal.