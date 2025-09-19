antrenorul lui csc șelimbăr la capătul răbdării. beza răbufnește și spune tot / video

După șase etape de Liga 2 fără punct, CSC Șelimbăr caută primul succes sâmbătă (ora 11.00), la Cisnădie, în disputa cu Olimpia Satu Mare.

Singurele echipe fără punct din Liga 2, CSC Șelimbăr și Olimpia Satu Mare se duelează sâmbătă, la Cisnădie. Antrenorul șelimbărenilor, Eugen Beza a explicat cauzele care au adus echipa pe penultimul loc în Liga 2.

”Ese meciul răniților, adversarii sunt în aceeași situație ca noi, este un meci pe care îl vom juca la victorie, este un joc foarte important pentru noi. Va fi foarte important modul în care gestionăm emoțiile, până acum am întâlnit echipe care se bat la promovare. Acum, toată lumea se gândește că urmează pentru noi un calup de meciuri cu echipe din subsolul clasamentului, sunt meciuri în care pe primul gând este victoria și atunci trebuie să fim temperați. Este un moment dificil, știam la un moment dat că vom ajunge în zona asta. Nu ne gândeam că va fi atât de dramatic, dar sunt mulți factori care au determinat această situație, inclusiv programarea meciurilor, având 4 meciuri în deplaasre și doar 2 acasă. Echipa este a comunei Șelimbăr, dar noi așteptăm pe toată lumea, plus pe cei din din Sibiu” a anunțat Eugen Beza.

”La Hunedoara a fost de domeniul fantasticului”

Tehnicianul ”călăreților roșii” cere public ca echipa sa să fie arbitrată corect, după ce a fost dezavantajată clar în etapa trecută, la Hunedoara.

”Aș face un apel și am totodată o speranță, să fim arbitrați corect. Chiar dacă n-am ieșit public după meciul cu Hunedoara, unde a fost ceva de domeniul fantasticului, în care două penalty-uri pur și simplu inventate. Am încercat după meci, dar nu am fost foarte vehement pentru că nu văzusem imaginile, acum însă sunt sunt convins că la meciul cu Hunedoara, arbitrajul a câștigat acel joc. Nu suntem echipa care vrea să depună memorii, nu facem scandal pe la comisii, încercăm să fim decenți, dar pe de altă parte ne dorim să fim respectați” a mai declarat Beza.

”Arbitrajul e un factor important și ne-a dezavantajat”

Arbitrii au dictat până acum patru lovituri de pedeapsă contra șelimbărenilor. ”Suntem echipa împotriva căreia s-au acordat patru penalty-uri, n-am primit nici un penalty și aici aș putea continua cu video, cu acțiuni, cu meciuri, dar e în zadar. Apelăm la cei care conduc arbitrajul, la cei care sunt implicați. Nu vreau să caut scuze, nu am venit după meciul cu Hunedoara cu imagini, dar arbitrajul este un factor important care ne-a defavorizat. Cred că cu arbitraje corecte am fi avut în momentul de față 3-4 puncte. Îmi amintesc că am avut penalty neacordat cu Târgu Mureș la Jurj, nu am primit unul la Hunedoara, iar Corvinul a primit două care nu au fost. Vreau să vreau să fim arbitrați corect, nimic mai mult” a încheiat tehnicianul echipei CSC Șelimbăr.

Prețul biletelor la meci este de 30 lei la Tribuna 1 și 20 lei la Tribuna 2. Toți locuitorii din Șelimbăr, minorii însoțiți de un posesor de bilet, cât și persoanele aflate la pensie au intrarea gratuită pe Stadionul ”Textila” din Cisnădie.