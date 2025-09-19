Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din Mediaș, a fost implicat miercuri seara, 18 septembrie, într-un accident rutier produs în localitatea Ighișu Nou.

Potrivit polițiștilor, în jurul orei 20:30, bărbatul conducea o motocicletă pe strada Nouă, când a pierdut controlul vehiculului și a intrat într-o remorcă agricolă staționată în fața unui imobil.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere, iar motocicleta nu era înmatriculată.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția Municipiului Mediaș a deschis un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat.