Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din Mediaș, a fost implicat miercuri seara, 18 septembrie, într-un accident rutier produs în localitatea Ighișu Nou.
Potrivit polițiștilor, în jurul orei 20:30, bărbatul conducea o motocicletă pe strada Nouă, când a pierdut controlul vehiculului și a intrat într-o remorcă agricolă staționată în fața unui imobil.
În urma verificărilor, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere, iar motocicleta nu era înmatriculată.
Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția Municipiului Mediaș a deschis un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat.
