Începând cu 22 septembrie 2025, Banca Națională a României pune în circulație o monedă din argint dedicată 100 de ani de la nașterea actorului Toma Caragiu, una dintre cele mai importante figuri ale teatrului și filmului românesc.

Moneda are valoarea nominală de 10 lei, este realizată din argint pur (titlu 999‰), are formă rotundă, diametru de 37 mm și greutate de 31,103 g, fiind zimțată și având calitatea proof.

Aversul monedei prezintă o compoziție inspirată de arta teatrală, inscripția „ROMÂNIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema României și anul de emisiune „2025”. Reversul redă portretul lui Toma Caragiu, numele acestuia și anii între care a trăit, „1925–1977”.

Monedele sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și vin însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate în limbile română, engleză și franceză, semnate de guvernatorul BNR și casierul central.

Tirajul maxim pentru această monedă este de 5.000 de piese, iar prețul de vânzare este de 620 lei, exclusiv TVA, incluzând broșura și certificatul de autenticitate. Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea se va realiza prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Informații suplimentare despre achiziție sunt disponibile pe site-ul BNR, secțiunea Numismatică: https://www.bnr.ro/664-Numismatica.