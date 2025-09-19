cfr își oprește aplicațiile: nu se mai pot cumpăra bilete online

CFR Călători anunță că luni, 22 septembrie, în intervalul 09:00 – 13:00, aplicațiile de vânzare online vor fi indisponibile din cauza unor lucrări complexe de mentenanță.
Compania precizează într-un comunicat oficial că pasagerii care și-au achiziționat biletele înainte de ora 09:00 pot călători în baza biletului în format pdf, descărcat din aplicație sau primit prin e-mail.
De asemenea, modificarea sau renunțarea la călătorie se poate face în afara intervalului de întrerupere.
Pentru probleme legate de acest aspect, călătorii pot contacta compania la adresa de e-mai bileteonline@cfrcalatori.ro.
Ultima oră
- Program complet pentru weekend-ul fără mașini în centrul Sibiului: spectacole, tururi pe bicicletă și ateliere 8 minute ago
- Val de amenzi într-un sfert de oră: “victime”, șoferii care au oprit aiurea pe Calea Dumbrăvii 39 de minute ago
- Trotinetiștii, un pericol real pe străzile din Sibiu. Raluca Turcan cere măsuri mai ferme 55 de minute ago
- Ziua Porților Deschise la Ramada Sibiu: „O nuntă de poveste înainte de ziua cea mare” o oră ago
- Antrenorul lui CSC Șelimbăr la capătul răbdării. Beza răbufnește și spune tot / video o oră ago