În urma finalizării proiectului ,,Construire de insule ecologice digitalizate în Municipiul Mediaș”, finanțat prin PNRR, componenta 3 – Managementul Deșeurilor, Subinvestiția I1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate, în municipiul Mediaș au fost amplasate un număr de 50 insule ecologice digitalizate destinate colectării separate a deșeurilor.

Astfel, se vor distribui cartelele pentru utilizarea acestor insule către cetățeni, prin intermediul operatorului de salubritate Eco-Sal. Joi, 18 septembrie, a avut loc o întâlnire cu locuitorii de pe strada Turda, la care a participat și primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.

Vor fi organizate astfel de întâlniri cu cetățenii în apropierea punctelor de colectare la care sunt arondate blocurile din zona respectivă. La fiecare scară de bloc, va fi afișată o informare cu privire la data, ora și locația întâlnirii, precum și la documentele necesare pe care cetățenii trebuie să le prezinte, pentru a intra în posesia cartelei de acces.

O insulă ecologică este formată dintr-un ansamblu de 5 module pentru colectarea deșeurilor menajere/reziduale, biodegradabile, de hârtie/carton, din plastic/metal și a celor din sticlă. Accesul la acestea se va face cu o cartele, care vor fi distribuite pentru fiecare gospodărie de bloc, sau cu codul QR dintr-o aplicație dedicată, care se va instala pe telefonul mobil. La fiecare punct de colectare vor fi arondate anumite blocuri. Numai cetățenii arondați la respectivele punct de colectare vor putea depozita deșeuri.

Până când aceste insule vor deveni utilizabile, deșeurile se vor depozita ca și până acum, în containerele existente. Ulterior, acestea din urmă vor fi retrase de la punctele de colectare prevăzute cu insule ecologice digitalizate.

De asemenea, le reamintim cetățenilor, că, pentru colectarea deșeurilor provenite din construcții, demolări, renovări etc. se poate solicita închirierea unui container special. Pentru mai multe detalii, completarea formularului de închiriere și lista de tarife percepute, vă invităm să accesați site-ul Eco-Sal (https://eco-sal.ro/comanda-container/)

„Am promis în campania electorală de anul trecut că vom accesa fonduri europene pentru a amplasa în diverse zone ale orașului insule ecologice. Acest proces se petrece în această perioadă. Colegii mei de la Eco-Sal vor distribui acolo unde am amplasat aceste insule cartele și îi îndemn pe toți medieșenii să păstreze aceste locuri așa cum sunt acum și să nu ezite să sune la Poliția Locală când observă că sunt persoane care doresc să degradeze aceste puncte de colectare a deșeurilor”, a declarat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.