Un accident rutier s-a produs pe Autostrada A1, la kilometrul 251, pe sensul de mers Sibiu–Sebeș, unde două ansambluri TIR au intrat în coliziune.

Potrivit ISU Sibiu, la fața locului au intervenit de urgență un echipaj SMURD cu medic și o autospecială de stingere. „Un echipaj SMURD cu medic și o autospecială de stingere au intervenit de urgență pe A1 km 251 sensul de mers Sibiu-Sebeș la un accident rutier în care au fost implicate două tiruri. La fața locului echipajul SMURD a acordat asistență medicală unui bărbat în vârstă de 56 de ani care a suferit un traumatism la picior. Acesta a fost transportat la UPU Sibiu, conștient”, a declarat Andreea Ștefan, purtător de cuvânt ISU Sibiu.

Conform informațiilor furnizate de IPJ Sibiu, accidentul a fost provocat de șoferul TIR-ului în vârstă de 56 de ani, din județul Hunedoara, care, din cauza altor preocupări la volan, a intrat în coliziune cu un alt ansamblu TIR. Acesta din urmă se afla oprit în coloană, în zona unde se executau lucrări la partea carosabilă. La volan se afla un bărbat de 57 de ani din București.

„În urma coliziunii, conducătorul ansamblului TIR din Hunedoara a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați pentru consumul de alcool, rezultatele fiind negative”, au transmis reprezentanții poliției.