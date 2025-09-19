copiii pe trotinete, chemați la “ordine”: poliția intervine după accidentele grave de la sibiu

Polițiștii sibieni i-au oprit și consiliat în trafic pe copiii aflați pe biciclete și trotinete, după accidentele grave din ultima lună. Tinerii au fost informați despre importanța respectării regulilor de circulație și utilizării echipamentelor de protecție.

În 18 septembrie, între orele 16:30-18:30, Serviciul Rutier Sibiu, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, au desfășurat în Parcul Sub Arini, în zona Hotelului Parc, o acțiune de informare și prevenire destinată utilizatorilor de trotinete și biciclete, în scopul reducerii accidentelor rutiere în rândul acestor categorii de participanți la trafic, prin impunerea respectării regulilor de circulație adresate acestora și utilizarea echipamentelor de protecție.

În cadrul acțiunii, au fost opriți și consiliați participanții la trafic, fiindu-le distribuite și materiale informativ – preventive. Astfel, au fost informate 56 de persoane cu vârsta cuprinsă între 14–20 ani şi s-au aplicat 28 de sancțiuni contravenționale, potrivit reprezentanților IPJ Sibiu.

Acțiunea s-a axat în principal pe informarea publicului cu privire la riscurile neutilizării echipamentelor de protecție și a nerespectării legislației, pe creșterea gradului de conștientizare privind regulile de circulație aplicabile utilizatorilor de trotinete și biciclete, dar mai ales, pe reducerea numărului de accidente prin promovarea unui comportament responsabil în trafic. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

În ultima lună, în județul Sibiu au avut loc mai multe accidente în care au fost implicate persoane pe trotinetă. Spre exemplu, copilul de 13 ani, care a căzut cu trotineta în spatele mall-ului din zona gării, este în continuare în stare foarte gravă. El nu purta cască în momentul accidentului. De asemenea, un bărbat de 58 de ani este în starea critică după ce a căzut cu trotineta electrică la Mediaș. (DETALII AICI)