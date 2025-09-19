Meseriile din domeniul înfrumusețării – frizerie și coafură – atrag din ce în ce mai mulți tineri, dar și adulți care doresc o schimbare de carieră. Iar în Sibiu, un nume se distinge clar în acest peisaj: Radu Stoica, frizer și formator cu experiență de peste 16 ani, coordonator al cursurilor de calificare în cadrul Academiei Reflexo Vital.

Cursurile oferite de Radu în cadrul academiei se adresează tuturor celor care își doresc să înceapă o carieră în acest domeniu sau să își dezvolte abilitățile deja existente. De-a lungul timpului, peste 300 de cursanți au trecut prin acest program, iar o mare parte dintre frizerii și coaforii activi în Sibiu și împrejurimi au făcut primii pași în carieră aici.

Curs dedicat tinerilor sau adulților care vor să se reprofileze

Programul de formare este structurat astfel încât să răspundă nevoilor diferite ale cursanților. Astfel, este dedicat tinerilor absolvenți de liceu sau facultate care caută o meserie practică, adulților în reconversie profesională, care vor să lase în urmă joburi solicitante sau nesatisfăcătoare sau persoanelor care doresc să practice frizeria sau coafura part-time, ca hobby sau sursă suplimentară de venit

Cursurile combină partea teoretică, ce presupune noțiuni de igiena ,anatomia si fiziologia parului si a scalpului, tehnici/forme de tuns , colorimetrie si chimia produselor , etica profesională, cu practică intensivă pe modele reale. Accentul este pus pe formarea unor competențe reale, aplicabile imediat, într-un mediu profesional și prietenos. Metodologia este adaptată fiecărui tip de cursant, cu focus pe învățare activă și susținere individuală.

Cei care finalizează cursurile primesc certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii, cu care pot profesa legal în saloane din România sau din străinătate.

Radu Stoica, frizer de peste 16 ani

Cu o experiență de peste 16 ani în domeniul frizeriei și 14 ani ca formator autorizat, Radu Stoica este unul dintre cei mai apreciați profesioniști din Sibiu. A absolvit cursurile de coafor în 2009, iar în 2011 a devenit formator certificat. Începând cu 2018, administrează un salon propriu în Sibiu, împreună cu soția sa, Tabita Stoica, și cu prietenul și colegul său, Luca Sorin.

În cariera sa a obținut mai multe recunoașteri profesionale importante printre care Premiul pentru Creativitate la National Trend Vision Awards 2016și Locul 1 la NTVA 2017, aceeași categorie, la categoria tunsoare și culoare băieți.

Radu descrie frizeria ca fiind o profesie creativă, plăcută și accesibilă, care oferă libertate de exprimare și independență financiară. În timp, spune el, clienții devin prieteni, iar salonul devine un loc de întâlnire, nu doar un spațiu de lucru.

Pe de altă parte, activitatea de formator implică o responsabilitate majoră: aceea de a forma alți profesioniști. Nu este suficient să fii un bun frizer – trebuie să știi cum să transmiți informația, să adaptezi metodele de predare și să gestionezi grupuri diferite de cursanți, fiecare cu propriul ritm și stil de învățare.

„A fi frizer este o meserie frumoasă și relaxantă, dar a fi formator înseamnă să duci această meserie mai departe, în mod conștient și structurat. Este o provocare, dar și o satisfacție imensă să vezi cum cineva pornește de la zero și, în câteva luni, ajunge să lucreze în salon sau să își deschidă propria afacere”, spune Radu.

Cursurile se organizează periodic, în funcție de numărul de participanți. Sunt disponibile atât cursuri de calificare, cât și module de perfecționare. Pentru înscriere și detalii ce interesați pot suna la numărul de telefon: 0 726 323 236.

Pentru informații actualizate despre cursuri și activitatea sa, urmărește @stoica_nicolae_radu pe Instagram și Facebook.