inter sibiu merge ceas. victorie la târgu jiu și urcă vertiginos în clasament / video

Inter Sibiu a câștigat vineri la Tg. Jiu, 2-1 cu CSM și a urcat pe loc de play-off în Seria 6 din Liga 3.
Sibiul a dat lovitura vineri la Tg. Jiu și a câștigat pe terenul echipei CSM, cea care runda trecută câștigase la Mediaș.
Meciul de pe moderna arenă ”Constantina Diță-Tomescu” a început cu un moment de reculegere în memoria lui Florin Marin, fost jucător la Inter Sibiu, care a trecut joi în neființă.
În minutul 24, Mercioiu a deschis scorul pentru Inter, după un cadou primit de la un apărător al gazdelor. Tușierul indicase ofsaid la Mercioiu, dar centralul a validat golul, pentru că mingea a ajuns la atacantul sibian venită de la un jucător gorjean.
Bîrză a advers desprinderea sibienilor în minutul 45, cu un șut bine plasat din interiorul careului, după o pasă decisivă de la Mercioiu.
Gorjenii au irosit o ocazie incredibilă în minutul 75, când Lupuleț a pasat în fața porții goale, de unde Dodoi a trimis în transversală.
În minutul 90, după o deviere nefericită a lui V. Ștefan, CSM Tg. Jiu a redus din handicap prin B. Lupuleț, care a marcat cu un lob peste portarul Toderean.
În prelungiri, gazdele puteau chiar egala, dar Dumbrăvean a reluat cu capul din 5 metri, dar pe lângă poarta sibiană. Inter a mai avut o ocazie mare pe final, Mitran a scăpat singur cu portarul gazdelor, dar nu l-a putut învinge.
Nou-promovată în Liga 3, Inter Sibiu are trei rezultate pozitive la rând și a urcat pe locul 4 în Seria 6, o poziție de play-off. Are 7 puncte din 4 meciuri și a făcut rocada cu CSM Tg. Jiu, pe care a devansat-o după succesul de vineri.
Inter Sibiu: Toderean – Onețiu, Țipac, Timiș, Chirilă – A. Bîrsan (Mitran 65), A. Vlad, Bârză, Veștemean (Țichindelean 77) – Niță (Câmpean 90+3), Mercioiu (Bărculeț 65). Antrenor: Călin Moldovan
