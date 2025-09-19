jenny rasche, speranța copiilor sărmani din sibiu. a pregătit pentru școala 800 de elevi / foto

Jenny Rasche, o femeie în vârstă de 42 de ani, din Germania, stabilită de 20 de ani în România, a devenit îngerul păzitor al copiilor devaforizați din județul Sibiu. Alături de o mână de oameni, Jenny reușește să îi ajute pe cei aflați în sărăcie și să îi integreze în societate.

Jenny Rasche s-a născut în Wernigerode și a crescut la o fermă în regiunea Harz din Germania, într‐un mediu simplu, alături de o soră. Tânăra a făcut o formare profesională în agricultură, după care a studiat pentru a deveni asistent social. Mai târziu, când s-a mutat în România, și-a continuat formarea la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, unde a studiat Teologie protestantă și asistență socială. De mulți ani este stabilită în Șelimbăr și le oferă sprijin, prin intermediul organizației ei, celor aflați la nevoie.

Și-a dedicat viața copiilor devaforizați

În România a ajuns în anul 2003. A fost prima oară când a dat ochii cu sărăcia severă din comunitățile de romi. Această experiență i-a marcat decisiv drumul, căci atunci a decis că vrea să se mute în țară pentru a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși. Astfel, în perioada 2005-2007, a identificat o comunitate romă în Șura Mare, aflată într-o stare avansată de degradare, fără utilități, cu multe camere improvizate, fără infrastructură minimă și cu condiții de viață precare. Anii au trecut, iar Jenny, împreună cu cei 40 de angajați de la Organizația „Kinderhilfe für Siebenbürgen e.V.” înființată de ea, a reușit să ajute mii de copii.

Prin intermediul organizației, Jenny le-a oferit oamenilor nevoiași nu doar ajutor punctual, ci a conceput proiecte pe termen lung, pentru a le oferi copiilor educație, locuințe și acces la sănătate. De asemenea, a amenajat case de copii, centre de zi și afterschool-uri, le-a oferit o masă caldă și sprijin pentru dobândirea actelor de identitate. Jenny a luptat în acești ani împotriva analfabetismului și le-a oferit copiilor acces la educație.

„Metoda de lucru include stabilirea unor condiții: ajutoarele materiale vin însoțite de cerințe precum școlarizarea copiilor, se urmărește nu doar ameliorarea temporară, ci schimbarea stilului de viață, creșterea participării școlarizării, condusă cu responsabilitate și sustenabilitate”, spun reprezentanții organizației.

Peste 800 de copii pregătiți pentru școală

Școala a început cu bucurie pentru 800 de elevi din județul Sibiu, iar asta datorită lui Jenny Rasche și a echipei sale de la organizație. Ea i-a pregătit pentru școală, pentru a avea un nou început marcat de încredere și demnitate. „Sunt mândră că de atâția ani pot fi aproape de aceste comunități lăsate adesea deoparte de societate. Fac tot ce pot și încerc să ajung în cât mai multe locuri unde oamenii au nevoie de mine. Împreună cu echipa mea dedicată, reușim să aducem speranță și zâmbet, iar copiii să aibă tot ce le trebuie pentru a nu fi puși în ipostaze nefavorabile”, a declarat Jenny Rasche.

Prin această inițiativă, sute de familii au fost sprijinite, iar copiii au primit șansa de a începe școala în condiții mai bune. Gestul vine în completarea numeroaselor proiecte sociale derulate de Jenny Rasche de-a lungul timpului, toate având ca scop integrarea și sprijinirea persoanelor aflate în nevoie. Jenny Rasche și echipa sa transmit recunoștință tuturor celor care au sprijinit această acțiune și speră ca exemplul lor să inspire și alte inițiative în comunitate.

Jenny Rasche a primit premiul „Women of Europe Awards 2021” la categoria „Femeia în acțiune”, pentru activitatea în sprijinul integrării copiilor de etnie romă. În anul 2024 i s-a decernat Courage-Preis de Radebeul pentru implicarea ei pentru copiii romi, în special pentru activitatea în ghetouri din România.