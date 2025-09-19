longevitate în creștere: sibienii trăiesc mai mult ca niciodată

Sibienii trăiesc mai mult. Speranța de viață a crescut considerabil în ultimii 35 de ani, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
Speranța de viață a crescut datorită îmbunătățirii condițiilor sanitare și de igienă, progreselor medicale și accesului la o nutriție mai bună. Factori precum genetica, accesul la îngrijiri medicale, exercițiile fizice regulate și un stil de viață sănătos contribuie, de asemenea, la longevitate. Un lucru este cert: românii trăiesc mai mult decât acum 35 de ani. În ceea ce privește județul Sibiu, oamenii trăiesc, în medie, 78,81 ani, potrivit datelor înregistrate de INS pentru anul 2024. În anul 1990, de pildă, vârsta medie este cu 8 ani mai mică.
Durata medie a vieții în ultimii 35 de ani
Dacă în anul 1990 durata medie a vieții era de 70,75 de ani, în anul 2024 aceasta a crescut la 78,81 ani.
- Anul 1990 – 70,75 ani
- Anul 1991 – 70,97 ani
- Anul 1992 – 71,05 ani
- Anul 1993 – 70,18 ani
- Anul 1994 – 70,08 ani
- Anul 1995 – 70,1 ani
- Anul 1996 – 70,17 ani
- Anul 1997 – 70,12 ani
- Anul 1998 – 70,07 ani
- Anul 1999 – 70,24 ani
- Anul 2000 – 70,97 ani
- Anul 2001 – 71,77 ani
- Anul 2002 – 71,81 ani
- Anul 2003 – 71,31 ani
- Anul 2004 – 71,73 ani
- Anul 2005 – 72,14 ani
- Anul 2006 – 72,48 ani
- Anul 2007 – 73,09 ani
- Anul 2008 – 74,36 ani
- Anul 2009 – 74,24 ani
- Anul 2010 – 74,68 ani
- Anul 2011 – 75,16 ani
- Anul 2012 – 75,76 ani
- Anul 2013 – 75,96 ani
- Anul 2014 – 76,07 ani
- Anul 2015 – 76,18 ani
- Anul 2016 – 76,11 ani
- Anul 2017 – 76,49 ani
- Anul 2018 – 76,81 ani
- Anul 2019 – 76,88 ani
- Anul 2020 – 76,81 ani
- Anul 2021 – 76,6 ani
- Anul 2022 – 75,21 ani
- Anul 2023 – 77,01 ani
- Anul 2024 – 78,81 ani
Datele arată că femeile din județul Sibiu trăiesc mai mult decât bărbații. În vreme ce aceștia trăiesc, în medie, 75,21 ani, femeile ajung până la vârsta de 81,64 ani. Durata medie a vieții în mediul urban este de 79,3 ani, pe când în mediul rural este 77,31 ani.
Vecinii din județul Vâlcea trăiesc cel mai mult din țară. Aici speranța de viață a ajuns la 83,01. Pe următoarea poziție se regăsește Capitala, unde speranța de viață este 79,19, iar apoi urmează Sibiul.
