longevitate în creștere: sibienii trăiesc mai mult ca niciodată

Sibienii trăiesc mai mult. Speranța de viață a crescut considerabil în ultimii 35 de ani, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).

Speranța de viață a crescut datorită îmbunătățirii condițiilor sanitare și de igienă, progreselor medicale și accesului la o nutriție mai bună. Factori precum genetica, accesul la îngrijiri medicale, exercițiile fizice regulate și un stil de viață sănătos contribuie, de asemenea, la longevitate. Un lucru este cert: românii trăiesc mai mult decât acum 35 de ani. În ceea ce privește județul Sibiu, oamenii trăiesc, în medie, 78,81 ani, potrivit datelor înregistrate de INS pentru anul 2024. În anul 1990, de pildă, vârsta medie este cu 8 ani mai mică.

Durata medie a vieții în ultimii 35 de ani

Dacă în anul 1990 durata medie a vieții era de 70,75 de ani, în anul 2024 aceasta a crescut la 78,81 ani.

Anul 1990 – 70,75 ani

Anul 1991 – 70,97 ani

Anul 1992 – 71,05 ani

Anul 1993 – 70,18 ani

Anul 1994 – 70,08 ani

Anul 1995 – 70,1 ani

Anul 1996 – 70,17 ani

Anul 1997 – 70,12 ani

Anul 1998 – 70,07 ani

Anul 1999 – 70,24 ani

Anul 2000 – 70,97 ani

Anul 2001 – 71,77 ani

Anul 2002 – 71,81 ani

Anul 2003 – 71,31 ani

Anul 2004 – 71,73 ani

Anul 2005 – 72,14 ani

Anul 2006 – 72,48 ani

Anul 2007 – 73,09 ani

Anul 2008 – 74,36 ani

Anul 2009 – 74,24 ani

Anul 2010 – 74,68 ani

Anul 2011 – 75,16 ani

Anul 2012 – 75,76 ani

Anul 2013 – 75,96 ani

Anul 2014 – 76,07 ani

Anul 2015 – 76,18 ani

Anul 2016 – 76,11 ani

Anul 2017 – 76,49 ani

Anul 2018 – 76,81 ani

Anul 2019 – 76,88 ani

Anul 2020 – 76,81 ani

Anul 2021 – 76,6 ani

Anul 2022 – 75,21 ani

Anul 2023 – 77,01 ani

Anul 2024 – 78,81 ani

Datele arată că femeile din județul Sibiu trăiesc mai mult decât bărbații. În vreme ce aceștia trăiesc, în medie, 75,21 ani, femeile ajung până la vârsta de 81,64 ani. Durata medie a vieții în mediul urban este de 79,3 ani, pe când în mediul rural este 77,31 ani.

Vecinii din județul Vâlcea trăiesc cel mai mult din țară. Aici speranța de viață a ajuns la 83,01. Pe următoarea poziție se regăsește Capitala, unde speranța de viață este 79,19, iar apoi urmează Sibiul.