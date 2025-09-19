mediașul nu își revine nici după demisia antrenorului. semieșec acasă / foto

Deși a condus la pauză și era în superioritate numerică, ACS Mediaș a remizat vineri pe Stadionul ”8 Mai”, 1-1 cu Jiul Petroșani, în runda a IV-a din Seria 6 a Ligii a 3-a.

În etapa a 4-a din Liga 3, echipa medieșeană spera pe ”8 Mai” într-un șoc pozitiv după plecarea antrenorului principal Alexandru Curtean, cauzată de două eșecuri consecutive pe teren propriu. În micuța tribună a luat loc și Cristi Pustai, tehnicianul care ajută cu sfaturi echipa, fiind liber de contract.

Medieșenii au deschis scorul în miutul 33, când Orlandea a recuperat un balon din piciorul unui fundaș advers, a scăpat singur cu portarul și a șutat imparabil. Din minutul 37, Jiul a rămas în inferioritate, după eliminarea lui Sandu, care l-a lovit fără balon pe Noian.

Imediat după pauză, Orlandea a scăpat din nou spre poarta Jiului, dar șutul său a fost blocat de portar.

În minutul 49, Hanzu a intrat neglijent în careu la un jucător advers și hunedorenii au primit penalty. R. Toma a transformat penaltyul și a adus egalarea pentru Jiul.

Medieșenii au revenit în atac, Noian a centrat în fața porții, dar un petroșenean a respins din fața lui Astafei. Echipa lui Dorin Roșca a atacat, dar nu a avut inspirație la ultima pasă.

S-a terminat 1-1, un alt rezultat negativ pentru medieșeni pe teren propriu.

Cu 4 puncte din 4 etape, echipa de pe malul Târnavei Mari este pe locul 6 și nu arată deocamdată ca o candidată la play-off-ul seriei. De subliniat faptul că Mediaș a jucat acasă 3 din cele 4 jocuri disputate până acum.

Tehnicianul Victor Roșca a spus că echipa sa nu a gestionat bine repriza secundă, când a avut om în plus. ”Din păcate nu am putut să câștigăm, am reușit să înscriem, au rămas și în 10 oameni, dar nu am gestionat bine omul avut în plus. Am intrat în criză de idei, nu am avut posesie, am luat numai decizii greșite. A fost un penalty la limită, dar asta este, face parte din joc, mergem înainte și marți trebuie să luăm trei puncte în deplasare, cu Păușești Otăsău” a declarat antrenorul Dorin Roșca pentru pagina oficială a clubului.