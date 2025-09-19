Problema urșilor care intră în localități din județul Sibiu și din întreaga țară rămâne una critică, iar autoritățile centrale propun măsuri menite să protejeze viața oamenilor fără a neglija animalele.

Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, cunoscută pentru implicarea sa în protecția mediului și digitalizarea administrației, subliniază că „viața fiecărui om are prioritate”. Buzoianu, care anterior a fost deputat și activă în comisiile pentru mediu și tehnologia informației, a declarat că extremele – vânătoarea excesivă sau protecția totală a urșilor – au condus la tragedii atât pentru oameni, cât și pentru animale.

În acest context, împreună cu premierul Ilie Bolojan, Buzoianu a anunțat un pachet legislativ care va fi pus în dezbatere publică săptămâna viitoare, ce cuprinde:

Eliminarea condiției de intervenție graduală pentru urșii care intră în intravilan și reprezintă un pericol real, oferind mai multă autonomie autorităților locale. Debirocratizarea procesului de intervenție, astfel încât hârtiile să nu pună viețile oamenilor în pericol. Amenzi mai mari pentru persoanele care hrănesc urșii, punând comunitățile în pericol. Implementarea programului pentru garduri electrice prin AFM în localitățile unde acestea pot preveni incidentele.

Planul de management al carnivorelor mari include și crearea unui sanctuar pentru urșii habituați în Brașov, iar un studiu recent, bazat pe probe genetice, estimează o populație de 10.000–12.000 urși în România, indicând și zonele cu risc ridicat.

În județul Sibiu, însă, primarul din Avrig, Adrian Dumitru David, ridică probleme legate de aplicabilitatea măsurilor: „Numărul urșilor a crescut pentru că în ultimii 10 ani nu s-au mai aplicat cote de tăiere. Eliminarea exemplarelor în exces și revenirea la normele din urmă cu 10–15 ani ar fi mult mai eficientă. Montarea gardurilor electrice nu face decât să vină ca o povară pe bugetele locale. Ce măsuri de protecție? Le punem garduri electrice – povești de adormit copii și de cheltuit bani.”

Atacuri la stâne și alerte RO-Alert în județ

Citește și- Gospodării devastate, culturi distruse: urșii fac legea în satele din Sibiu

Problema urșilor nu este una abstractă pentru sibieni, ci o realitate tot mai apăsătoare. În cartierul Gușterița din Sibiu, localnicii trăiesc cu teama unui urs care a fost văzut de mai multe ori în zonă. Animalul a intrat deja pe proprietăți private și a distrus stupii unui apicultor. „Este a cincea oară când ursul revine”, au relatat oamenii, nemulțumiți că, în ciuda apelurilor, situația persistă

Citește și- Ursul care nu mai pleacă din Gușterița: a revenit pentru a 5-a oară / video

Nici Tălmaciu nu este scutit de vizite nocturne. Urșii au fost observați pe străzi, uneori aproape de gospodării, ceea ce i-a făcut pe locuitori să spună că „unora le este teamă să mai iasă din casă seara”. În unele situații, autoritățile au emis chiar alerte pentru siguranța cetățenilor.

Citește și- Localnicii din Tălmaciu, terorizați de urs. „Unora le este teamă” / video

La începutul anului, un urs brun a fost filmat alergând speriat pe străzile din Agnita, chiar în prima seară din 2025, incident care a surprins comunitatea prin apariția neobișnuită în perioada de iarnă.

Citește și- O namilă de urs a alergat speriat prin Agnita în prima seară din 2025

În jurul datei de 28 mai 2025, un pui de urs a reapărut într-o proprietate unde sunt stupi, răsturnând unul dintre acestea. Nu era prima vedere: ursul fusese observat de trei ori în zilele precedente în cartier, în apropierea șantierului de distracții Gusterland, lângă cimitir sau în zona terenului de fotbal. Martorii spun că animalul trece din ce în ce mai aproape de case și de gospodării, iar riscul crește pe măsură ce aparițiile se repetă.

Citește și- A patra apariție a ursului în Guşteriţa. “Victime”, stupii unui locuitor din zonă / video

La stânele din Topârcea, ciobanii trăiesc momente de adevărată groază. Un urs masiv, cu blana neagră şi de talie mare, coboară aproape în fiecare seară în căutare de pradă. Cel mai recent atac a avut loc dimineaţa pe 27 iulie 2025, când ursul a patruns din nou în ţarcul oilor și a capturat o oaie. În încercarea de a salva animalul, tatăl unui cioban s-a luptat cu ursul pentru a-l smulge din labele fiinţei. Povestea a fost relatată de Mihai Andrei Bran, care spune că situaţiile repetate de acest fel le-au provocat frică și stare de alertă constantă. Comunitatea susţine că vizitele urşilor nu sunt întâmplătoare, ci un fenomen stabilit, iar autorităţile locale – Primăria Ocna Sibiului, Jandarmeria, 112 – au fost sesizate. Ciobanii au instalat din propriile fonduri garduri electrice lungi de peste 2.000 de metri, dar consideră că nu e suficient dacă nu există măsuri oficiale clare.

Citește și- Momente de groază la stânele din Topârcea. ,,Tata s-a luptat cu ursul pentru a salva oaia din labele lui”/ foto video