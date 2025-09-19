noua pârtie de schi de la păltiniș intră în etapă decisivă: se face și o parcare

Consilierii locali vor vota, în ședința ordinară de la finalul lunii septembrie, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru amenajarea unei noi pârtii de schi în Păltiniș și construirea unei parcări de aproape 90 de locuri.

De ani de zile se vorbește despre o nouă pârtie de schi în Păltiniș în zona Platoș. Documentația de urbanism „PUZ – Construirea trup intravilan pentru construire spații anexe de deservire a dotărilor sportive și amenajare/construire funcțiuni sportive – pârtie ski, sanie, patinoar exterior” a fost pusă în consultare publică prima oară în anul 2021, iar acum ea urmează să intre la vot în Consiliul Local.

În urmă cu câțiva ani, administratorii resortului Păltiniș Arena spuneau, pentru Ora de Sibiu, că se va amenaja o nouă pârtie, de aproximativ 1,2 kilometri lungime și 30 de metri lățime. (Detalii AICI)

Pe lângă această pârtie, vor fi amenajate birouri pentru școala de schi, un bar cu terasă, gradene, garaje pentru utilaje, unități de cazare, un restaurant și un apres-schi. De asemenea, se va amenaja și un patinoar exterior.

Proiectul prevede și amenajarea unei noi parcări în această zonă. „Se propun 88 de locuri de parcare, care se vor amplasa într-o parcare în partea de sud a terenului”, se arată în documentație. Accesul se va face din drumul județean. La fiecare 4 locuri de parcare, investitorii își vor lua angajamentul să planteze câte un arbore.