După două ediții reușite, în care sibienii și nu numai s-au bucurat de spiritul bavarez adus de Oktoberfest în Târgul Obor, evenimentul nu va mai avea loc anul acesta la Sibiu. Reprezentanții PIEȚE SA nu exclud însă reluarea festivalului în viitor.

Mult îndrăgitul festival nu va reveni în această toamnă. Decizia de a nu continua organizarea festivalului vine și pe fondul situației economice generale din România, care a fost un factor decisiv în această hotărâre.

În aceste condiții Piețe SA nu a mai depus proiectul necesar pentru organizarea evenimentului. „Anul trecut, evenimentul a fost organizat de Piețe SA. În acest an, Piețe Sibiu nu va mai organiza evenimentul. Proiectul nu a mai fost depus. Mi-aș dori, totuși, ca evenimentul să se organizeze de altcineva”, a declarat un reprezentant al Piețe SA.

Timp de doi ani la rând, Oktoberfest a animat Târgul Obor din Sibiu cu parc de distracții, mâncare tradițională, muzică live și multă voie bună. Intrarea a fost liberă la ambele ediții.

Prima ediție a Oktoberfest a avut loc în 2023, când sibienii au dansat, au ascultat muzică tradițională, au savurat delicii culinare și au ridicat paharele cu bere în cinstea acestei sărbători cu tradiție germană. A doua ediție a fost la fel de reușită, strângând sute de sibieni cu chef de distracție în stil bavarez.

