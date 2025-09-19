Inflația își lasă amprenta asupra comportamentului consumatorilor români în mediul online, aproape două treimi dintre aceștia reducându-și cheltuielile pentru cumpărăturile pe internet, arată Radiografia eCommerce 2025, realizată de easySales.
Studiul, care a colectat răspunsuri de la 1.036 de persoane în perioada 16-30 iulie 2025, arată că peste un sfert dintre respondenți și-au redus semnificativ cheltuielile, iar aproape 40% au redus consumul la un nivel moderat. Doar un sfert dintre români nu și-au modificat deloc obiceiurile de cumpărături online.
În ceea ce privește sumele tăiate, o treime dintre respondenți afirmă că reduc cheltuielile cu 101-250 lei pe lună, 25% cheltuie cu 251-500 lei mai puțin, iar 18,3% au tăiat peste 500 de lei lunar.
Moda și bijuteriile (31%) și electronicele (22%) sunt categoriile cele mai afectate, în timp ce produsele esențiale rămân la fel ca înainte. În plus, 83% dintre români devin mai atenți la costurile de livrare, iar 81% urmăresc reducerile și promoțiile.
Datele complete ale Radiografiei eCommerce 2025 vor fi publicate pe 25 septembrie.
Ultima oră
- Online-ul nu mai e la fel de atractiv: românii își limitează cumpărăturile 1 minut ago
- Raluca Turcan anunță: Turnul Spart de pe Valea Oltului va fi pus în valoare și protejat 29 de minute ago
- Adio hârtii și cozi la doctor! Platforma PIAS schimbă tot 50 de minute ago
- BNR lansează monede din argint dedicate lui Toma Caragiu, la 100 de ani de la naștere o oră ago
- Romgaz avertizează: tăierea salariilor executive poate duce la retrogradarea companiei și blocarea proiectului Neptun Deep o oră ago