noua infrastructură rutieră în zona sibiu, cu drumuri modernizate, sensuri giratorii și poduri, asigură o circulație fluentă și sigură pentru șoferi și călători.

Lucrările pe Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu–Pitești (Curtea de Argeș – Tigveni) avansează vizibil. Pe șantier sunt mobilizați în prezent 620 de muncitori și 200 de utilaje, iar stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80%, potrivit ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban.

Oficialul a publicat imagini video de pe șantier, unde antreprenorul austriac a început deja asfaltarea. În paralel, se lucrează intens la tunelul Momaia, una dintre cele mai complexe structuri ale autostrăzii:

  • structura de rezistență a galeriei Daniela (1.350 m)

  • instalațiile celor două galerii, Daniela (1.350 m) și Alina (1.342 m)

  • lucrări de terasamente.

La Tigveni, stația de betoane funcțională asigură materialele pentru lucrările în desfășurare. În plus, antreprenorul a reluat producția plăcilor prefabricate necesare pentru tunel: 1.797 din cele 5.739 de elemente au fost deja realizate.

Contractul pentru Secțiunea 4 are o valoare de 1,678 miliarde de lei, o durată de 60 de luni (16 luni pentru proiectare și 44 pentru execuție), finanțarea fiind asigurată prin Programul Transporturi

Ultima oră