Lucrările pe Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu–Pitești (Curtea de Argeș – Tigveni) avansează vizibil. Pe șantier sunt mobilizați în prezent 620 de muncitori și 200 de utilaje, iar stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80%, potrivit ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban.
Oficialul a publicat imagini video de pe șantier, unde antreprenorul austriac a început deja asfaltarea. În paralel, se lucrează intens la tunelul Momaia, una dintre cele mai complexe structuri ale autostrăzii:
-
structura de rezistență a galeriei Daniela (1.350 m)
-
instalațiile celor două galerii, Daniela (1.350 m) și Alina (1.342 m)
-
lucrări de terasamente.
La Tigveni, stația de betoane funcțională asigură materialele pentru lucrările în desfășurare. În plus, antreprenorul a reluat producția plăcilor prefabricate necesare pentru tunel: 1.797 din cele 5.739 de elemente au fost deja realizate.
Contractul pentru Secțiunea 4 are o valoare de 1,678 miliarde de lei, o durată de 60 de luni (16 luni pentru proiectare și 44 pentru execuție), finanțarea fiind asigurată prin Programul Transporturi
Ultima oră
- Pas uriaș pe autostrada Sibiu–Pitești: asfaltare și mobilizare masivă pe lotul 4 / video 2 minute ago
- Ministerul Mediului propune noi măsuri împotriva urșilor. Primar Avrig: ,,Povești de adormit copiii și de cheltuit bani’” 38 de minute ago
- Noua pârtie de schi de la Păltiniș intră în etapă decisivă: se face și o parcare o oră ago
- Valea Oltului, șantier fără sfârșit: lucrările și restricțiile pe DN7 se prelungesc 2 ore ago
- Program complet pentru weekend-ul fără mașini în centrul Sibiului: spectacole, tururi pe bicicletă și ateliere 2 ore ago