Lucrările pe Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu–Pitești (Curtea de Argeș – Tigveni) avansează vizibil. Pe șantier sunt mobilizați în prezent 620 de muncitori și 200 de utilaje, iar stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80%, potrivit ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban.

Oficialul a publicat imagini video de pe șantier, unde antreprenorul austriac a început deja asfaltarea. În paralel, se lucrează intens la tunelul Momaia, una dintre cele mai complexe structuri ale autostrăzii:

structura de rezistență a galeriei Daniela (1.350 m)

instalațiile celor două galerii, Daniela (1.350 m) și Alina (1.342 m)

lucrări de terasamente.

La Tigveni, stația de betoane funcțională asigură materialele pentru lucrările în desfășurare. În plus, antreprenorul a reluat producția plăcilor prefabricate necesare pentru tunel: 1.797 din cele 5.739 de elemente au fost deja realizate.

Contractul pentru Secțiunea 4 are o valoare de 1,678 miliarde de lei, o durată de 60 de luni (16 luni pentru proiectare și 44 pentru execuție), finanțarea fiind asigurată prin Programul Transporturi