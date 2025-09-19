problemă bizară pentru ianis stoica la noua lui echipă. antrenor: ”nu vorbește engleza...”

Ianis Stoica (22 de ani), transferat în această vară de la FC Hermannstadt la Estrela da Amadora pentru 1,3 milioane de euro, trece prin momente dificile în Portugalia, însă antrenorul său, José Faria, se arată convins că atacantul român va reuși să se impună.

Duminică, în etapa a 5-a din Primeira Liga, Estrela da Amadora a pierdut pe teren propriu, scor 0-2, cu Vitória Guimarães. Ianis Stoica a fost introdus la pauză și a bifat 55 de minute, cea mai lungă prezență de până acum în tricoul echipei lusitane, scrie GSP.

Românul a reușit singurul șut pe poartă al gazdelor, în minutul 60, când a încercat să trimită plasat la colțul lung, dar portarul advers a respins. Totuși, momentul tensionat al serii a venit în minutul 85, când Stoica a văzut cartonașul roșu pentru o intrare prin alunecare. Intervenția VAR a schimbat decizia arbitrului, sancțiunea fiind redusă la „galben”, iar fotbalistul a putut continua meciul.

„E tânăr, nu vorbește bine engleză, dar are calitate”

La final, antrenorul Estrelei, José Faria, a explicat că Ianis Stoica are nevoie de timp pentru a se adapta la stilul rapid al fotbalului portughez, dar și la viața de zi cu zi din Amadora:

„Nu trebuie să uităm că Ianis este un jucător tânăr, are doar 21-22 de ani. Știu că se vorbește despre el de ani buni, dar este încă un copil. Nu vorbește foarte bine engleză și are nevoie de timp pentru a se adapta la fotbalul portughez, unde ritmul este mai ridicat și nu există prea mult timp pentru decizii. Am însă mare încredere în el, are calitate și sunt 100% convins că își va găsi locul în echipă și va avea succes aici.”

Start promițător, urmat de dificultăți

Ianis Stoica a început bine aventura în Portugalia, marcând la debutul său, în remiza 1-1 cu Estoril. De atunci însă, Estrela a mai obținut doar două puncte în patru etape, iar atacantul român nu a mai reușit să contribuie decisiv.

Estrela da Amadora se află din nou în partea inferioară a clasamentului, după ce în ultimele două sezoane a evitat retrogradarea in extremis. Presiunea asupra echipei și a transferului făcut pentru 1,3 milioane de euro este în creștere, dar staff-ul tehnic crede în potențialul lui Stoica.