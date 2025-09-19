Sibiul participă și în 2025 la programul Săptămâna Europeană a Mobilității , o campanie de conștientizare derulată de Comisia Europeană pentru mobilitatea sustenabilă și prietenoasă cu mediul .

Primăria Sibiu, împreună cu partenerii săi, a pregătit sâmbătă, 20 septembrie și duminică, 21 septembrie, un program dedicat mobilității prin care, mai multe zone din centrul istoric care vor fi eliberate de mașini vor deveni spații de promenadă sau scene pentru mici evenimente la care sibienii vor fi invitați să participe gratuit.

PROGRAMUL DETALIAT:

• Călătorii gratuite cu autobuzele Tursib atât sâmbătă, 20 septembrie, cât și duminică, 21 septembrie.

• Intrare gratuită la Muzeul ASTRA în aer liber, în 20 și 21 septembrie, dacă ajungeți aici pe bicicletă sau pe trotinetă.

Sâmbătă, 20 septembrie:

o 10.00 -18.00 – pe str. Târgu l Vinului , Asociația Sus Inima – “Do it in Pink” va amenaja o zonă de socializare și relaxare

o 10.00 – 18.00 – în Piața Coroana va fi expusă o instalație artistică pop- up realizată de artistul Ștefan Radu Crețu

o 11.00 – 18.00 – în Piața Coroana, va avea loc o intervenție urbană, un pop- up expo stradal cu RACOLAJ, intitulată “Vin imediat ! Sp ălătoria de idei ”

o 11.00-18.00, pe str. Arhivelor, Asociația Capital Cultural vă invită la un “ Art walk ”, cu muzică pe vinil, artă pentru copii, pictură live, dialoguri pe 2 roți și alte activități dedicate celor tineri

o 11.00 – 13.00 – în Piața Coroana ( intersecția Târgu Vinului / Turnului) vor avea loc 3 ateliere:

• Atelier de figurine din mărgele Pyssla , dedicat copiilor cu vârsta între 6-12 ani , susținut de Huma Studio

• Atelier de confecționat semne de carte, adresat copiilor cu vârsta între 7-9 ani , susținut de Huma

• Club de lectură pentru copii, susținut de Fan Book Club și Asociația Develop

o 11.00 – 19.00 – str. Avram Iancu – zonă de socializare și muzică pe vinil

o 11.00-19.00 – în Piața Schiller și pe str. T. Popovici se vor desfășura activități sportive, urmând să fie amplasate în colaborare cu Decathlon mese de tenis , badminton și echipamente pentru tir cu arcul .

o 11.30 – 12.10 – str. Târgu l Vinului – The Musicals vor susține aici un recital de pian și vioară

o 13.00 – Teatrul Gong – dacă ajungeți pe bicicletă aici, veți putea intra gratuit la spectacolul “ Gagaga și alții ca el ”, fiind necesară și o rezervare pe ticketing@teatrulgong.ro .

o 14.00 – în Piața Mică, pe Podul Minciunilor , Teatrul de Balet Sibiu vă invită să asistați la un moment de dans și apoi să și participați

o 15.00 – Piața Mare – plecare în turul pe bicicletă organizat de Asociația Urban Bike

o 16.00 – 20.00 – în Piața Coroana, Huma Studio va organiza un mic colț dedicat copiilor, în care vor putea să își facă și picturi pe față

Duminică, 21 septembrie:

o 10.00 – str. Mitropoliei – demonstrație de patinaj viteză pe role, susținută de sportivi ai Societății de Patinaj Sibiu

o 10.00 -18.00 – str. Târgu Vinului – Asociația Sus Inima – “Do it in Pink” va amenaja o zonă de socializare și relaxare

o 10.00 – 18.00 – în Piața Coroana va fi expusă o instalație artistică pop- up realizată de artistul Ștefan Radu Crețu

o 11.00 – 13.00 – în Piața Coroana ( intersecția Târgu Vinului / Turnului) vor avea loc 3 ateliere:

• Atelier de figurine din mărgele Pyssla , dedicat copiilor cu vârsta de 6-12 ani, susținut de Huma Studio

• Atelier de confecționat semne de carte, adresat copiilor cu vârsta de 7-9 ani, susținut de Huma Studio

• Club de lectură pentru copii, susținut de Fan Book Club și Asociația Develop

o 11.00-18.00, pe str. Arhivelor, Asociația Capital Cultural vă invită la un “ Art walk ”, cu muzică pe vinil, artă pentru copii, pictură live, dialoguri pe 2 roți și alte activități dedicate celor tineri

o 11.00-19.00 – în Piața Schiller și pe str. T. Popovici se vor desfășura activități sportive, urmând să fie amplasate în colaborare cu Decathlon mese de tenis , badminton și echipamente pentru tir cu arcul .

o 11.30 – 12.10 – str. Târgu l Vinului – The Musicals vor susține aici un recital de pian și vioară

o 16.00 – 20.00 – în Piața Coroana, Huma Studio va organiza un mic colț dedicat copiilor, în care vor putea să își facă și picturi pe față