raluca turcan anunță: turnul spart de pe valea oltului va fi pus în valoare și protejat

Turnul Spart, vechi străjer al Transilvaniei situat pe Valea Oltului, va fi protejat în contextul construcției autostrăzii Sibiu-Pitești, iar autoritățile locale și centrale discută deja modalitățile de punere în valoare a acestui monument istoric.

Șefa PNL Sibiu, Raluca Turcan a declarat că a solicitat informații referitoare la protejarea zidului Turnului Spart, situat pe partea cealaltă a drumului național, dar parte integrantă a fortificației. Reprezentanții CNAIR, ai Primăriei comunei Boița și ai Asocierii Mapa/Cengiz, constructorii lotului 2 al autostrăzii, au răspuns apelului și au confirmat că situația este tratată cu seriozitatea impusă de statutul ansamblului.

Potrivit acestora, se va realiza o construcție provizorie de protecție a zidului, aflată în prezent în stadiul de avizare, pentru a preveni orice risc generat de apropierea viitoarei autostrăzi, aflată la doar câțiva metri de monument.

Raluca Turcan a subliniat că următorul pas, după finalizarea șantierului, este punerea în valoare a ansamblului. „Primul pas este clarificarea situației juridice, un drum deloc simplu, dar de-a lungul căruia sper să întâlnesc autorități la fel de deschise precum Primăria Boița și oameni la fel de hotărâți precum primarul Nicolae Cocoș”, a precizat deputatul.

Primăria Boița și-a exprimat disponibilitatea de a prelua proprietatea Turnului Spart și de a identifica soluții de finanțare pentru proiecte de punere în valoare, demonstrând atașamentul comunității față de acest simbol al istoriei locale.

Turnul Spart, martor al trecutului Transilvaniei, va beneficia astfel de măsuri de protecție și, ulterior, de proiecte care să-i pună în valoare istoria și importanța culturală.