Deputatul PNL de Sibiu, Raluca Turcan, a atras atenția asupra unei situații care a stârnit numeroase discuții în spațiul public local și național. Aceasta a ridicat semne de întrebare legate de modul în care instituțiile statului au reacționat în fața informațiilor privind o presupusă rețea infracțională.

„De o bună perioadă se vorbește în Sibiu despre o grupare infracțională în jurul lui Horațiu Potra. Nu pot să nu mă întreb ce au făcut instituțiile statului în momentul în care sunt voci, după voci care spun că există o grupare infracțională. Instituțiile statului de ce nu au acționat? Să demonstreze că este grupare infracțională. E bine că s-a ajuns în punctul în care această rețea infracțională este deconspirată”, a declarat Raluca Turcan.

Aceasta a adăugat că problema este mult mai gravă, întrucât, potrivit informațiilor prezentate public, rezultatul alegerilor prezidențiale ar fi fost afectat de influențe externe și de grupări ilegale.

„Este prezentată publicului că există argumente că alegerile prezidențiale au fost influențate și de către un stat terț, dar și de către grupări infracționale, dar în același timp, ar trebui să existe și un puternic semnal de alarmă pentru funcționarea unor instituții din statul român, care până acum au stat pasive și a trebuit să ajungem la o decizie grea, dificilă, pe care am aflat-o cu toții, dar de anulare a unor alegeri din cauza distorsionării rezultatului votului, care nu reprezenta voința populației”, a mai spus Turcan.