Șoferii care circulă pe Varianta de Ocolire Sibiu trebuie să fie atenți în această perioadă, întrucât Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov efectuează lucrări de reparație a părții carosabile.

Traficul se desfășoară pe o singură bandă din două, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să respecte semnalizarea temporară și să dea dovadă de răbdare în cazul apariției unor ambuteiaje.

Lucrările fac parte din programul de întreținere și modernizare a drumurilor și au scopul de a crește siguranța circulațieiși a reduce riscul accidentelor.

DRDP Brașov recomandă conducătorilor auto să evite viteza excesivă și să acorde prioritate semnalizării lucrărilor pentru a nu afecta desfășurarea în siguranță a lucrărilor de reparație.