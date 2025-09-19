romgaz avertizează: tăierea salariilor executive poate duce la retrogradarea companiei și blocarea proiectului neptun deep

Conducerea executivă a companiei de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, avertizează Guvernul că ar putea refuza reducerea remunerațiilor prevăzută de proiectul de modificare a legii guvernanței corporative, asumat de Cabinetul Bolojan în Parlament. Această măsură ar putea duce la demisia echipei de conducere, cu riscul ca ratingul de credit al Romgaz să fie retrogradat la categoria „junk” de către agențiile de profil, afectând astfel posibilitatea și costurile de finanțare a proiectului strategic Neptun Deep, scrie Profit.ro.

Într-un document adresat Guvernului, semnat de directorul general Răzvan Popescu și alți membri ai conducerii, Romgaz subliniază că noile plafoane salariale propuse sunt semnificativ mai mici decât cele oferite de companiile concurente din sectorul de petrol și gaze. De exemplu, șefii Romgaz câștigă în prezent semnificativ mai puțin decât cei ai partenerului de concesiune de la Neptun Deep, OMV Petrom.

Compania avertizează că o astfel de intervenție abruptă ar putea declanșa o retrogradare sub investment grade, plasând compania în categoria „junk” și crescând semnificativ costurile de finanțare, precum și posibilitatea finanțării. Această situație ar pune în pericol stabilitatea financiară a Romgaz și ar afecta negativ proiectul Neptun Deep, cel mai important proiect strategic al companiei și al României în domeniul energetic.

Romgaz ia în calcul două variante pentru emiterea de obligațiuni pe piețele de capital: lansarea unei noi emisiuni în valoare de 500–750 milioane euro sau suplimentarea celei deja existente cu până la 250 milioane euro. În cazul celei de-a doua variante, noile obligațiuni ar urma să fie emise în aceleași condiții precum cele deja în circulație, formând aceeași serie și fiind fungibile cu acestea. Compania consideră că momentul este propice pentru emiterea de obligațiuni corporative în euro, condițiile de finanțare ameliorându-se, cu costul emisiunilor scăzând la 3,6% în luna mai 2025.

Cu toate acestea, Romgaz subliniază o serie de riscuri legate de statul român, inclusiv pericolul ca ratingul suveran al României să fie retrogradat, impredictibilitatea legislației fiscale naționale, instabilitatea politică și posibilitatea ca statul să ceară anul viitor dividende mai mari decât cota de distribuire de 20% din profitul pe 2024 pe care a acceptat-o pentru anul acesta.

În concluzie, Romgaz avertizează că modificările aduse la OUG nr. 109/2011 nu sunt doar o chestiune de politică de remunerare, ci reprezintă o amenințare sistemică la adresa stabilității manageriale și financiare a companiei, cu potențial de a declanșa demiteri la nivel executiv, de a compromite ratingul internațional al companiei și de a pune în pericol finanțarea proiectului Neptun Deep.