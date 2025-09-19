Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 22 septembrie – 20 octombrie. Vremea va fi schimbătoare, cu episoade mai calde decât normal pentru această perioadă, urmate de scăderi de temperatură și ploi.

În săptămâna 22 – 29 septembrie, valorile termice vor fi peste cele specifice, mai ales în jumătatea de vest a țării. Vor fi însă și ploi abundente în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce restul țării va avea precipitații mai reduse.

Pentru săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie, meteorologii anunță temperaturi apropiate de mediile climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi normale în majoritatea regiunilor.

Între 6 – 13 octombrie, vremea va continua pe aceeași linie: temperaturile și precipitațiile se vor situa în jurul mediilor specifice pentru această perioadă.

În ultima săptămână analizată, 13 – 20 octombrie, regimul termic va fi tot apropiat de normal, însă ploile vor fi mai puține, având o tendință deficitară la nivelul întregii țări.

Meteorologii avertizează că, deși începutul toamnei vine cu zile mai calde decât în mod obișnuit, temperaturile vor scădea treptat, iar ploile vor alterna cu perioade mai stabile.