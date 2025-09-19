Vremea extremă din această vară și primăvară a afectat semnificativ producția de nuci în mai multe județe din sudul României, un sector în care țara noastră a excelat în ultimii ani.

În Gorj, pomicultorii spun că nucile nu au ajuns la maturitate din cauza secetei și a temperaturilor foarte scăzute din primăvară, iar o parte din fructe s-au uscat. „A fost frigul ăla, bruma de primăvară și aproape că s-au uscat și nucii. Nuci anul acesta… nimic!”, a declarat un localnic, scrie Digi24.ro

Valentin Priporeanu, directorul Direcției Agricole Gorj, estimează că producția de nuci este la 30-40% față de anul trecut. Comercianții spun că marfa disponibilă pe tarabe este în mare parte din recolta precedentă, iar prețul kilogramului de nuci depășește 50 de lei. „Nu va fi nucă nouă anul acesta. Natura nu a vrut să țină cu noi”, a declarat o vânzătoare.

Și cultivatorii din județul Mureș se confruntă cu recolte slabe. Radu Câmpean, cultivator de nuci pe 140 de hectare, a explicat că anumite soiuri au fost afectate în proporție de până la 80%, în special din cauza înghețurilor târzii și a secetei.

Anul trecut, România s-a situat pe locul întâi în Uniunea Europeană la producția de nuci, iar suprafețele cultivate sunt în continuă creștere. Totuși, vremea extremă din acest an a redus semnificativ cantitatea recoltată și va afecta disponibilitatea și prețul miezului de nucă pentru consumatorii români în această iarnă.