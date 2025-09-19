Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,8, a zguduit în noaptea de joi spre vineri regiunea Peninsulei Kamceatka din estul îndepărtat al Rusiei. Seismul a fost urmat de peste 20 de replici și a determinat autoritățile să emită o avertizare de tsunami.

Guvernatorul regional a confirmat vineri dimineață producerea seismului, precizând că mai multe valuri au atins deja țărmul. Din fericire, până acum nu au fost raportate pagube materiale sau victime.

Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS) a anunțat că replicile au avut magnitudini de până la 5,9. Specialiștii monitorizează în continuare situația, întrucât zona Kamceatka este una cu activitate seismică intensă.

Acest cutremur vine la doar câteva luni după un alt seism major: pe 30 iulie, Peninsula Kamceatka a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 8,8, unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată pe planetă. Seismul respectiv a intrat în topul celor șase cutremure cu cea mai mare magnitudine din istorie.

Autoritățile ruse au îndemnat populația să rămână vigilentă și să respecte măsurile de siguranță în cazul producerii unor noi replici sau a unor valuri de tsunami mai puternice.