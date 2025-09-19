În perioada 15–18 septembrie 2025, polițiști ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu, împreună cu reprezentanți ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte și Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, au desfășurat nouă activități de educație pentru promovarea integrității în rândul cetățenilor.

Acțiunile fac parte din Campania națională de prevenire a corupției „E timpul să nu mai dăm și noi ceva” și au urmărit conștientizarea riscurilor implicării în fapte de corupție, combaterea percepției că „în România nu se poate obține nimic fără a da șpagă” și promovarea unor comportamente corecte în relația cu personalul Ministerului Afacerilor Interne.

În cadrul activităților au fost distribuite materiale preventive cu informații despre infracțiunile de corupție și modalitățile de sesizare a acestora, inclusiv prin Call-Center-ul anticorupție 0800.806.806, apelabil gratuit, anonim și non-stop din orice rețea.

Faptele de corupție comise de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne pot fi sesizate și la Serviciul Județean Anticorupție Sibiu, situat pe strada Ștefan cel Mare nr. 193, județul Sibiu, prin telefon la 0269.208.322 / 0269.208.183 sau e-mail la sibiu.dga@mai.gov.ro.

Prin aceste activități, autoritățile urmăresc creșterea transparenței și consolidarea integrității în relația dintre cetățeni și instituțiile publice.