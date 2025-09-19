trotinetiștii, un pericol real pe străzile din sibiu. raluca turcan atrage atenția asupra pericolelor

În ultimele zile, Sibiul a fost zguduit de mai multe accidente grave în care au fost implicate trotinete electrice, unele victime ajungând în stare critică la spital. Cazurile recente au stârnit îngrijorare în rândul localnicilor, care spun că se simt nesiguri, mai ales pe trotuare, din cauza modului haotic în care circulă mulți utilizatori, în special tinerii.

Un caz recent a atras atenția autorităților și publicului: pe 3 septembrie, un băiat de 13 ani a ajuns în comă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică pe strada Socului. Raul Andrei Apostoiu, fost consilier local USR, tatăl unui coleg de clasă al băiatului, a subliniat gravitatea situației: „Situația este critică și nu mai poate fi ignorată. Chiar dacă unii circulă regulamentar, accidentele se produc. Copiii sunt teribiliști și ajung în spital.”

Victima a suferit un traumatism cranio-cerebral grav și multiple leziuni, fiind operată de urgență și internată la Secția de Reanimare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

În acest context, Raluca Turcan a atras atenția asupra pericolelor generate de trotinetele electrice. În urma unei conferințe de presă din Sibiu, aceasta a subliniat că o soluție eficientă ar fi în primul rând respectarea limitei de viteză de către trotinetiști, astfel încât să existe timp suficient pentru a evita riscurile și pentru a reacționa în siguranță.