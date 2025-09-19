Un bărbat de 36 de ani din Sibiu s-a ales cu dosar penal după ce, în noaptea de 18 septembrie, a refuzat testarea alcoolscopică și recoltarea probelor biologice.

Incidentul a avut loc în jurul orei 02:30, când polițiștii Biroului Rutier Sibiu au observat un autoturism care, circulând pe Bulevardul Victoriei, a schimbat brusc direcția pe strada Banatului, ignorând indicatorul „Accesul interzis”.

Echipajul a pornit imediat în urmărirea șoferului, care a oprit brusc pe strada Dealului, a coborât din mașină și a încercat să scape pe jos, deplasându-se rapid până pe strada Ion Rațiu. În momentul în care a încercat să intre într-un imobil, bărbatul a fost interceptat de polițiști.

În urma verificărilor, s-a stabilit că șoferul, un sibian de 36 de ani, a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și recoltarea probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii au deschis pe numele său un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”.