Vineri, polițiștii Biroului Rutier Sibiu au desfășurat o acțiune de monitorizare a respectării noilor marcaje rutiere și a indicatorului „Oprire interzisă” pe Calea Dumbrăvii.

În cadrul acțiunii de tip „blitz”, desfășurată la intersecția sens giratoriu Calea Dumbrăvii – Bulevardul General Vasile Milea, trei autoturisme au oprit neregulamentar, iar conducătorii acestora au fost sancționați contravențional.

Scopul acțiunii a fost creșterea siguranței rutiere, în special în intersecții și în apropierea trecerilor pentru pietoni. Polițiștii recomandă tuturor șoferilor să acorde atenție modului în care opresc, deoarece o oprire corectă poate preveni accidente și proteja viețile pietonilor, bicicliștilor, altor conducători auto, precum și pe cele ale copiilor și persoanelor cu dizabilități.

Reamintim că parcarea pe trotuare, pe trecerile de pietoni sau în fața rampelor de acces poate pune în pericol vieți și atrage sancțiuni.