valea oltului, șantier fără sfârșit: lucrările și restricțiile pe dn7 se prelungesc

Lucrările pe Valea Oltului, în special pe sectorul DN7 dintre Călimănești și Lazaret, vor continua și anul viitor. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova este vorba despre un proiect amplu de protecție a versanților, care include montarea de plase, canioane și bariere de siguranță.

Reprezentanții de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova informează că lucrările și, automat, restricțiile pe Valea Oltului vor fi și anul viitor. „Vorbim inclusiv de plase de protecție a versanților. Lucrările vor continua și anul viitor. Este un proiect foarte mare și circulația va fi restricționată cu piloți de trafic pe sectoarele unde se lucrează”, a precizat Cristian Tudor, purtător de cuvânt al DRDP Craiova.

În paralel, echipele DRDP desfășoară și lucrări de întreținere curentă – între care se numără montarea și revizia indicatoarelor, reparații la parapete, curățenie, cosiri și alte intervenții uzuale, care se desfășoară constant. „Alte lucrări mari, în afară de cele de siguranță, nu mai sunt. Vorbim de sectorul din județul Vâlcea, de la Vâlcea până la Lazaret, dincolo de Câineni”, a adăugat reprezentantul DRDP Craiova.

Tot în 2026 se va lucra și pe secțiunile 2 și 3 ale autostrăzii Sibiu–Pitești, iar aceste șantiere vor avea un impact direct asupra traficului pe Valea Oltului. „Sunt lucrări de siguranță care trebuie făcute. Dacă nu le facem, riscul de evenimente rutiere este unul mare”, a mai spus Cristian Tudor.

Pe de altă parte, pe tronsonul administrat de DRDP Brașov, nu mai sunt în desfășurare lucrări. „La noi nu se mai fac lucrări, pe tronsonul nostru de DN7. S-au făcut niște covoare antiderapante, dar acum nu mai e nimic în derulare”, a transmis Robert Elekes, purtător de cuvânt al DRDP Brașov.