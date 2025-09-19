diploma de recunoaștere pentru elevi, ceremonia de premiere la ora de sibiu, eveniment educațional, reușit, medalii, premii, elevi merituoși, valoare școlară, succes elevi.

Vineri, 19 septembrie 2025, de la ora 11:00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Mediaș, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor din unitățile de învățământ medieșene care au obținut rezultate deosebite la examenele naționale de la finalul anului școlar 2024–2025, în prezența primarului Municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman, directorilor de la unitățile de învățământ, reprezentanților din cadrul Primăriei și a părinților.

În total, 18 elevi au fost recompensați pentru performanțele lor, obținând medii de peste 9.50 la examenul de Evaluare Națională sau la examenul de Bacalaureat. Dintre aceștia, 13 au fost elevi de liceu, iar 5 elevi provin din învățământul gimnazial.

Primăria Municipiului Mediaș felicită acești tineri pentru efortul, perseverența și seriozitatea de care au dat dovadă, precum și cadrele didactice și familiile care i-au sprijinit pe parcursul anilor de studiu.

Acest eveniment reflectă angajamentul administrației locale de a susține performanța în educație și de a încuraja excelența în rândul tinerilor din comunitate.

„Am premiat astăzi la sediul Primăriei Municipiului Mediaș elevii care au obținut rezultate foarte bune la Evaluarea Națională și la Bacalaureat. Nu am făcut altceva decât să le mulțumesc pentru tot efortul, să le mulțumesc elevilor și cadrelor didactice. Promisiunea mea este aceea că voi susține mereu performanța”, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.

