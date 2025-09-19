Două ordine de protecție provizorii emise de polițiști în urma unor cazuri de violență domestică la Sibiu.

În cursul zilei de 18 septembrie, polițiștii sibieni au intervenit la patru sesizări privind fapte de violență domestică. În două dintre cazuri, evaluarea riscului a indicat un pericol iminent pentru victime, astfel că au fost emise ordine de protecție provizorii.

Primul caz a avut loc la Postul de Poliție Laslea, unde o tânără de 21 de ani a reclamat că fostul soț, în vârstă de 35 de ani, ar fi amenințat-o cu acte de violență. Polițiștii au constatat existența unui risc iminent pentru viața și integritatea victimei și au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.

Al doilea caz a fost în municipiul Sibiu, în jurul orei 21:40, când o femeie de 41 de ani a sesizat prin 112 că, pe fondul consumului de alcool, concubinul său, în vârstă de 44 de ani, ar fi agresat-o fizic și ar fi amenințat-o în prezența celor doi copii minori. În urma verificărilor, polițiștii au emis și în acest caz un ordin de protecție provizoriu.

Toate cazurile de violență domestică din județ sunt monitorizate atent de către polițiști pentru siguranța victimelor.