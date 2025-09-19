Hotel Ramada Sibiu organizează o nouă ediție a evenimentului „Ziua Porților Deschise – O nuntă de poveste înainte de ziua cea mare”, dedicat viitorilor miri care își doresc să descopere opțiuni personalizate pentru organizarea nunții.

Evenimentul reunește mai mulți parteneri din domeniul organizării de evenimente. Participanții vor putea vedea decoruri tematice realizate de Kaffka, se vor bucura de dulciuri și candy bar pregătite de Kukis și vor descoperi meniuri rafinate semnate de Chef Romică Harabagiu. Atmosfera va fi completată de echipamente audio-video oferite de ACSB Events, servicii foto-video asigurate de Cristi George Videography și muzică selectată de DJ Dragoș Stoinea.

Organizatorii promit o experiență completă pentru cuplurile aflate în căutarea unui concept elegant și personalizat. „Ziua Porților Deschise” va oferi ocazia vizitatorilor să interacționeze direct cu furnizorii și să găsească inspirația potrivită pentru ziua nunții.

Cei interesați pot solicita mai multe informații la numărul de telefon 0751 519 247 sau pe email la adresa alexandru.nicolau@ramadasibiu.ro.